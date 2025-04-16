Минута этого звука — и поездка превратится в удовольствие: раскрыт секрет борьбы с тошнотой без лекарств

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие люди плохо себя чувствуют во время поездок. У них возникает головокружение и тошнота — всё то, что называется укачиванием, и это явление может омрачить даже самое долгожданное путешествие, однако учёные открыли способ победить этот неприятный недуг.

Фото: commons.wikimedia.org by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина

Укачивание возникает из-за того, что сигналы поступают от разных органов чувств вразнобой, однако есть одно средство привести их в равновесие, и это вовсе не таблетки. Достаточно в течение минуты слушать звуковую волну, частота которой — 100 герц, а громкость — 65,9 децибела.

"Мы доказали, что кратковременная звуковая стимуляция снижает симптомы укачивания — головокружение и тошноту. Причём громкость сигнала сопоставима с обычным шумом в повседневной жизни, а значит, метод безопасен", — отметил ведущий автор исследования Таками Кагава.

Результаты исследования опубликованы в Environmental Health and Preventive Medicine.

Уточнения

Морска́я боле́знь (кинето́з, ука́чивание, боле́знь движе́ния) — ощущение тошноты из-за монотонных колебаний (впервые люди столкнулись с этим феноменом при морских путешествиях, откуда и название).

