Пещера чудес в Маратее: уникальное природное шоу, которое удивит вас!

Если вы ищете место для вдохновляющего весеннего уик-энда, отправляйтесь в Базиликату — в Маратею, где горы буквально погружаются в море, а воздух наполнен ароматами сосен и соли. Эта небольшая деревня на берегу Тирренского моря подарит вам панорамы, от которых захватывает дух, и ощущение настоящего итальянского покоя.
Главная гордость региона — Статуя Христа-Искупителя, возвышающаяся на вершине горы Сан-Бьяджо. С высотой 21 метр, эта белоснежная фигура с распростёртыми руками словно оберегает жителей и гостей. Сюда стоит подняться пешком — путь живописный, а панорама на финише просто потрясающая.
Маратеа — это не только природа, но и культура: узкие переулки старинного центра, церкви, базилика с мощами святого Бьяджо, а также живописный остров Санто-Джанни с подводными археологическими находками.
Любители пляжного релакса найдут себе место на береговой линии протяжённостью 32 километра — от дикого Черного пляжа до укромной бухты Кала Яннита. Не забудьте заглянуть в Пещеру чудес в Марина-ди-Маратеа — природное шоу сталактитов и сталагмитов, созданное веками.
Маршрут на идеальные выходные:
День 1: прогулка по историческому центру Маратеи, подъём на гору Сан-Бьяджо и закат над морем.
День 2: утро на побережье, исследование Пещеры чудес и острова Санто-Джанни, вечерний ужин в ресторане с видом на яхты в Maratea Marina.
Весна в Маратее — это идеальное сочетание природы, истории, вкусов и эмоций. Такое путешествие точно останется в памяти надолго.
Марате́а (итал. Maratea) — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
Марате́а (итал. Maratea) — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.