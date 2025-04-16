Пещера чудес в Маратее: уникальное природное шоу, которое удивит вас!

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете место для вдохновляющего весеннего уик-энда, отправляйтесь в Базиликату — в Маратею, где горы буквально погружаются в море, а воздух наполнен ароматами сосен и соли. Эта небольшая деревня на берегу Тирренского моря подарит вам панорамы, от которых захватывает дух, и ощущение настоящего итальянского покоя.

Фото: commons.wikimedia by gian luca bucci, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Маратеа, Италия

Главная гордость региона — Статуя Христа-Искупителя, возвышающаяся на вершине горы Сан-Бьяджо. С высотой 21 метр, эта белоснежная фигура с распростёртыми руками словно оберегает жителей и гостей. Сюда стоит подняться пешком — путь живописный, а панорама на финише просто потрясающая.

Маратеа — это не только природа, но и культура: узкие переулки старинного центра, церкви, базилика с мощами святого Бьяджо, а также живописный остров Санто-Джанни с подводными археологическими находками.

Любители пляжного релакса найдут себе место на береговой линии протяжённостью 32 километра — от дикого Черного пляжа до укромной бухты Кала Яннита. Не забудьте заглянуть в Пещеру чудес в Марина-ди-Маратеа — природное шоу сталактитов и сталагмитов, созданное веками.

Маршрут на идеальные выходные:

День 1: прогулка по историческому центру Маратеи, подъём на гору Сан-Бьяджо и закат над морем.

День 2: утро на побережье, исследование Пещеры чудес и острова Санто-Джанни, вечерний ужин в ресторане с видом на яхты в Maratea Marina.

Весна в Маратее — это идеальное сочетание природы, истории, вкусов и эмоций. Такое путешествие точно останется в памяти надолго.

Уточнения

Марате́а (итал. Maratea) — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.



Марате́а (итал. Maratea) — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.

