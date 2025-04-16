Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный рост евро? Как он обошёл доллар и чего ожидать дальше
Продюсер Пригожин обрушился на коллег: пора сажать за мат в песнях
Пёс, на которого будут оглядываться все — выбирайте из этих
79-летний Евгений Петросян полон сил: супруги решились на третьего ребёнка
Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста
Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?

Пещера чудес в Маратее: уникальное природное шоу, которое удивит вас!

1:48
Туризм

Если вы ищете место для вдохновляющего весеннего уик-энда, отправляйтесь в Базиликату — в Маратею, где горы буквально погружаются в море, а воздух наполнен ароматами сосен и соли. Эта небольшая деревня на берегу Тирренского моря подарит вам панорамы, от которых захватывает дух, и ощущение настоящего итальянского покоя.

Маратеа, Италия
Фото: commons.wikimedia by gian luca bucci, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Маратеа, Италия

Главная гордость региона — Статуя Христа-Искупителя, возвышающаяся на вершине горы Сан-Бьяджо. С высотой 21 метр, эта белоснежная фигура с распростёртыми руками словно оберегает жителей и гостей. Сюда стоит подняться пешком — путь живописный, а панорама на финише просто потрясающая.

Маратеа — это не только природа, но и культура: узкие переулки старинного центра, церкви, базилика с мощами святого Бьяджо, а также живописный остров Санто-Джанни с подводными археологическими находками.

Любители пляжного релакса найдут себе место на береговой линии протяжённостью 32 километра — от дикого Черного пляжа до укромной бухты Кала Яннита. Не забудьте заглянуть в Пещеру чудес в Марина-ди-Маратеа — природное шоу сталактитов и сталагмитов, созданное веками.

Маршрут на идеальные выходные:

День 1: прогулка по историческому центру Маратеи, подъём на гору Сан-Бьяджо и закат над морем.

День 2: утро на побережье, исследование Пещеры чудес и острова Санто-Джанни, вечерний ужин в ресторане с видом на яхты в Maratea Marina.

Весна в Маратее — это идеальное сочетание природы, истории, вкусов и эмоций. Такое путешествие точно останется в памяти надолго.

Уточнения

Марате́а (итал. Maratea) — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.

Марате́а (итал. Maratea) — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники Аудио 
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Последние материалы
Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста
Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?
Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины
В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит
Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом
Меган Маркл прервала молчание: трогательная исповедь о выкидыше
Жара на островах: мать Харламова поделилась эффектными кадрами в купальнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.