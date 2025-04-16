Девятый раз подряд: почему Мольвено считается самым красивым озером Италии?

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Озеро Мольвено вновь подтвердило свой статус природной жемчужины, девятый раз подряд получив титул самого красивого озера Италии. Престижную награду присуждают организации Legambiente и Touring Club Italiano — они учитывают не только живописность, но и устойчивость, качество туристических услуг и экологические стандарты.

Фото: commons.wikimedia by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ озеро Мольвено, Италия

Мольвено расположено у подножия доломитовых Альп — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его кристально чистые воды отражают величественные пики, создавая пейзаж, достойный открытки. Это не просто озеро, а живой организм, за которым заботливо следит местное сообщество, объединяя традиции и инновации ради сохранения баланса между человеком и природой.

Гостей здесь ждёт подлинный опыт Трентино — от местных деликатесов и домашних продуктов до гостеприимства, которое передаётся из поколения в поколение. Мольвено привлекает как ценителей тишины, так и любителей активного отдыха: тропы ведут к Дикому сердцу Доломитов, а гондольный подъёмник на плато Прадел открывает доступ к захватывающим панорамам и парку приключений.

Неподалёку находится Comano Terme — идеальное дополнение к отдыху у воды, предлагающее термальные процедуры и расслабляющие горячие источники. А благодаря хорошему сообщению с Тренто и близости к автостраде Бреннер, поездка сюда становится ещё более доступной.

С каждым годом Мольвено инвестирует в охрану природы и качество сервиса, получая не только экологические сертификаты, но и любовь посетителей. Это место, где природа и человек живут в согласии, а каждое посещение — как вдох глубокого свежего воздуха, полный вкусов, встреч и красоты.

Уточнения

Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии на территории провинций Беллуно, Больцано, Порденоне, Тренто и Удине.

