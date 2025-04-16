Девятый раз подряд: почему Мольвено считается самым красивым озером Италии?

Озеро Мольвено вновь подтвердило свой статус природной жемчужины, девятый раз подряд получив титул самого красивого озера Италии. Престижную награду присуждают организации Legambiente и Touring Club Italiano — они учитывают не только живописность, но и устойчивость, качество туристических услуг и экологические стандарты.
Мольвено расположено у подножия доломитовых Альп — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его кристально чистые воды отражают величественные пики, создавая пейзаж, достойный открытки. Это не просто озеро, а живой организм, за которым заботливо следит местное сообщество, объединяя традиции и инновации ради сохранения баланса между человеком и природой.
Гостей здесь ждёт подлинный опыт Трентино — от местных деликатесов и домашних продуктов до гостеприимства, которое передаётся из поколения в поколение. Мольвено привлекает как ценителей тишины, так и любителей активного отдыха: тропы ведут к Дикому сердцу Доломитов, а гондольный подъёмник на плато Прадел открывает доступ к захватывающим панорамам и парку приключений.
Неподалёку находится Comano Terme — идеальное дополнение к отдыху у воды, предлагающее термальные процедуры и расслабляющие горячие источники. А благодаря хорошему сообщению с Тренто и близости к автостраде Бреннер, поездка сюда становится ещё более доступной.
С каждым годом Мольвено инвестирует в охрану природы и качество сервиса, получая не только экологические сертификаты, но и любовь посетителей. Это место, где природа и человек живут в согласии, а каждое посещение — как вдох глубокого свежего воздуха, полный вкусов, встреч и красоты.
Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии на территории провинций Беллуно, Больцано, Порденоне, Тренто и Удине.
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