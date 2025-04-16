Ломбардский ларец с секретами: открываем 7 чудес, спрятанных от глаз туристов

5:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Какие 7 уникальных чудес можно найти только в Ломбардии, за исключением Дуомо и замка Сфорца?

Фото: commons.wikimedia.org by EzPzPics, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ломбардия

1. Монте-Изола: самый большой озёрный остров в Европе

Чудо природы в самом сердце одного из самых маленьких озёр региона — озера Изео. Речь идёт о Монте-Изола, самом большом озёрном острове в Европе, идеальном месте для пеших или велосипедных прогулок в окружении природы и истории. Есть тропинка, которая ведёт к святилищу Мадонны дель Чериола, откуда можно наблюдать за окружающей панорамой сверху. Побережье озера также полно небольших деревень, которые сохраняют подлинный шарм и многовековые традиции, например, Изео и Ловере.

2. Креспи д'Адда: промышленный посёлок ЮНЕСКО

В провинции Бергамо можно найти уникальный пример рабочего посёлка конца девятнадцатого века, включённого в список объектов ЮНЕСКО: Креспи-д'Адда. Построенный семьёй Креспи для размещения рабочих текстильной фабрики, он является редким примером полностью спланированного промышленного посёлка. Даже сегодня он сохранил свою первоначальную структуру: здесь есть дома рабочих, церковь, школа и кладбище. Его история рассказывает о промышленной и социальной эволюции Ломбардии, сохраняя её историческую атмосферу нетронутой.

3. Чертоза ди Павия: шедевр монастырской архитектуры

Великолепный монастырь, основанный в 1396 году, является прекрасным образцом архитектуры готики и ренессанса. Чертоза ди Павия, шедевр искусства и мастерства, характеризуется снаружи мраморным фасадом, богатым украшениями и скульптурами, в то время как внутри церковь и клуатры дарят ощущение духовности и уникальной художественной красоты. Место спокойствия и медитации на фоне чудесного сельского пейзажа всего в нескольких километрах от столицы.

4. Лангобардское средневековье в археологическом парке Кастельсеприо

Археологический парк Кастельсеприо, спрятанный на холмах провинции Варезе, является объектом большой исторической и археологической ценности, включённым в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это ломбардское поселение, в котором сохранились руины религиозных и гражданских зданий, таких как знаменитая церковь Санта-Мария-форис-портас со средневековыми фресками необычайной красоты. Увлекательное место для любителей истории и археологии, идеально подходящее для погружения в жизнь лангобардского средневековья.

5. Сакро Монте в Варезе с захватывающим видом на озёра Ломбардии и долину реки По

Ещё одним объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО является Сакро-Монте-ди-Варезе, одна из девяти предальпийских священных гор, посвящённых христианскому благочестию. Паломнический маршрут, который вьётся вдоль холма, состоящего из 14 богато украшенных часовен, завершается святилищем Санта-Мария-дель-Монте. По пути посетители могут полюбоваться захватывающим видом на озёра Ломбардии и долину реки По. До этого места можно добраться по канатной дороге.

6. Наскальные рисунки Валь Камоника, первый итальянский объект ЮНЕСКО

В центральных Альпах, в Валь Камоника, находится первый итальянский объект, включённый в список наследия ЮНЕСКО: наскальные рисунки. Датируемые 10 000 годом до нашей эры, эти древние петроглифы изображают сцены повседневной жизни, охоты и религиозных ритуалов, предлагая ценные свидетельства ранних европейских цивилизаций. Парк гравюр представляет собой настоящий музей под открытым небом, где история и природа сливаются воедино в уникальном культурном опыте в окружении величественных альпийских гор.

7. Тайная вечеря Леонардо да Винчи в трапезной Санта-Мария-делле-Грацие

Завершаем мы одним из абсолютных шедевров мирового искусства: "Тайной вечерей" Леонардо да Винчи в трапезной церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Написанная между 1494 и 1498 годами, она представляет момент, когда Иисус объявляет о предательстве одного из апостолов. Эта работа, для Марка Твена "самая известная картина в мире", вероятно, является самой копируемой из когда-либо копируемых. Известное своей новаторской композицией и реалистичностью выражений персонажей, полотно остаётся одним из самых необычных свидетельств искусства эпохи Возрождения, несмотря на многочисленные реставрации из-за ухудшения состояния с течением времени. По этой причине количество посещений ограничено, только по предварительной записи максимум до 35 человек за один раз, и длится сеанс 15 минут.

Уточнения

Ломба́рдия (итал. Lombardia [lombarˈdiːa], ломб. Lumbardía [lumbɐ̞rˈdiːɑ, -ˈdeːɑ]) — область на севере Италии.

