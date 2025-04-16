Земля шатается, море уходит: что скрывает взбесившееся Средиземноморье

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Землетрясения магнитудой более 4,5, с пиками до 5,5, потрясли остров, что вызвало тревогу среди местных жителей и туристов. Два главных объяснения происхождения этих явлений обсуждаются среди экспертов: тектоническая активность или магматическое воздействие.

Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наводнения

Причиной землетрясений являются движения африканской плитой, которая скользит под Евразийской плитой, создавая сейсмические волны.

Однако, в последние дни произошло еще одно природное явление, которое привлекло внимание — отступление моря вдоль побережья Турции, в том числе в Стамбуле, Измире и Бодруме.

В первые дни февраля уровень воды в некоторых районах понизился на более чем 200 метров, и в порту Алачати пляж стал расположен на 300 метров дальше от набережной.

Это явление вызваны сильными северными ветрами и не связано с активностью на Санторини.

На реке Каршияка также наблюдалось понижение уровня воды, в результате чего появились новые островки.

Однако, объяснение с ветрами вызывает сомнения у некоторых, поскольку подобное отступление воды может быть предвестником аномальных волн или морских оползней.

Такие явления способны вызвать сдвиги на морском дне, что приведет к выталкиванию большого объема воды.

Пока что власти пытаются успокоить население, уверяя, что ситуация контролируется, но эволюция греческого сейсмического кризиса остаётся неопределенной.

Землетрясения не прекращаются, и Средиземное море продолжает подвергаться воздействию сейсмических волн, от Мессины до хорватского побережья.

Уточнения

Сантори́н (Санторини Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Существует гипотеза, что извержение легло в основу легенды об Атлантиде.

