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Река-иллюзия: как попасть в подводную сказку в Бразилии и не разбудить реальность

Туризм

В самом сердце Бразилии, вдали от туристической суеты Амазонки, прячется настоящий природный секрет — кристально чистая река Сукури. Она так прозрачна, что, оказавшись в воде с маской и трубкой, вы будто летите, а не плывёте. Под вами раскидывается подводная вселенная — с рыбами, выдрами и зеленью, которую видно до мельчайших деталей. Это не фотошоп. Это Бониту.

река Сукури
Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
река Сукури

Место, где вы становитесь частью аквариума

Городок Бониту, расположенный в штате Мату-Гросу-ду-Сул, считается столицей экотуризма в Бразилии. Здесь туристов ждут пещеры, водопады и удивительная река Сукури, больше похожая на сказку, чем на реальность.

Вода в реке прозрачна благодаря известняковому дну — он действует как природный фильтр. Источники питают реку, а затем она впадает в Формозу.

Сукури — не про змей, а про изгибы

Несмотря на то, что "Сукури” переводится как "анаконда”, это скорее о форме русла, чем об обитателях реки.

Хотя змеи здесь водятся, они не представляют опасности для людей. Вода остаётся стабильной — около +21 °C, а глубина редко превышает 3 метра, что делает реку идеальной для снорклинга.

Как проходит экскурсия

Прогулка по реке Сукури — это около 2 часов под руководством гида. Начинается всё с тропы через влажный лес, где можно встретить обезьян, птиц и даже змей.

Затем вы погружаетесь в воду, а рядом плывёт лодка, готовая помочь в любой момент. Оборудование можно арендовать на месте, есть душевые, шкафчики и всё необходимое.

Когда и как ехать

Лучшее время для визита — с декабря по март, в разгар бразильского лета. Ближайший аэропорт находится прямо в Бониту, а из Сан-Паулу и Кампинаса сюда летают прямые рейсы.

Добравшись, обязательно загляните и в другие чудеса региона: пещеру с Голубым озером или водопады на маршруте Бока-да-Онса.

Уточнения

Бониту (порт. Bonito)(Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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