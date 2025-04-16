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Летний маршрут мечты: самый красивый пляж Италии оказался совсем не там, где вы думали

2:27
Туризм

Лето зовёт к воде, и именно Сицилия становится всё более популярным направлением для тех, кто мечтает о золотом песке и бирюзовых волнах. Остров каждый год бьёт рекорды бронирований — и не зря. Здесь пляжи на любой вкус: от уединённых бухт до шумных курортов, от белоснежных скал до чёрных лавовых берегов.

Сицилия
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Сицилия

Северные и южные побережья Сицилии разительно отличаются. Юг радует мелким песком и мягким заходом в море — идеально для семей. На севере — галечные бухты и скалы, завораживающие своими формами и цветами. Но в каждом уголке острова есть место, где хочется остаться подольше.

Западное побережье и окрестности Палермо

Сан-Вито-Ло-Капо — один из главных хитов, ежегодно притягивающий тысячи туристов. Рядом — заповедник Зингаро, настоящий рай для тех, кто любит прогулки по живописным тропам и дикие бухты. Пляжи Кастелламмаре-дель-Гольфо и Макари — чистая вода и вдохновляющие виды.

Монделло в Палермо — светлый песок, удобства и шаговая доступность от столицы. Не упустите и Чефалу — древний город с пляжем, где встречаются история и отдых.

Юг и восток Сицилии — драматичные пейзажи и белые скалы

В Агридженто — знаменитая Скала деи Турки: белоснежная скала, уходящая в море. Чуть дальше — дикие пляжи Торре Сальса и Эраклеа Миноа, идеальные для любителей уединения и природы.

В районе Катании можно выбрать между семейной Ла-Плаей и драматичными пейзажами лавовых пляжей Ачитрецца и Ачикастелло. А в Таормине — знаменитый "Изола Белла", пожалуй, один из самых фотогеничных пляжей острова.

Север и юго-восток — от Мессины до Рагузы и Лампедузы

В Мессине выделяются пляжи Джардини Наксос, Летоянни и Капо д'Орландо. На побережье Рагузы — живой курорт Марина-ди-Рагуза и уютная Пунта Секка, знакомая по сериалу о Монтальбано.

И, наконец, жемчужина в короне — Пляж кроликов на Лампедузе. Это не просто пляж, а настоящее чудо природы: мелкий белый песок, кристально чистая вода и заповедная зона, где откладывают яйца морские черепахи.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia,) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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