Пора по-настоящему влюбиться: в этих городах Великобритании медовый месяц как в романтическом кино

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Великобритании появился новый фаворит для медового месяца — это Эдинбург, который занял первое место в рейтинге лучших городов для новобрачных. Город набрал 60 баллов, благодаря сочетанию исторической атмосферы и современных удобств.

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Эдинбург славится не только своей богатой культурой, но и 34 ресторанами, удостоенными звёзд Мишлен. В городе также расположены 141 спа-салон и три уникальных пешеходных маршрута, что идеально подходит для романтического отдыха.

Другие популярные места для медового месяца

На втором месте оказался Лондон с 56 баллами. Этот город привлекает не только своими историческими достопримечательностями, но и возможностями для уединённых прогулок и гастрономических удовольствий.

Манчестер замкнул тройку лидеров с 52 баллами. В первую десятку также вошли такие города, как Лидс, Кардифф и Ливерпуль.

Шотландия на пьедестале

Кроме Эдинбурга, в рейтинге оказалась и другая шотландская жемчужина — Глазго, который занял седьмое место с 36 баллами.

Эти города становятся всё более популярными среди молодожёнов, благодаря своим уникальным особенностям и атмосфере.

Медовый месяц в Великобритании: тренды и экономия

Согласно прогнозам, более одной из шести пар в 2025 году решат провести свой медовый месяц именно в Великобритании. Это решение продиктовано не только красотой местных городов, но и возможностью сэкономить.

Так, медовый месяц в Великобритании обходится на 42% дешевле, чем в других странах Европы, и на 65% дешевле, чем поездка в США или на Карибы.

Это делает путешествие по родным просторам привлекательным вариантом для молодожёнов.

Уточнения

Эдинбу́рг (англ. и скотс Edinburgh, Edinburrae,) — столица Шотландии (с 1437 года) и второй по величине её город. Районы Эдинбурга — Старый город и Новый город — в 1995 году были занесены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

