Уютный и спокойный пляж в Великобритании, который не перегружен туристами

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы, что всего в 30 минутах езды от шумного Борнмута скрывается пляж, который, возможно, станет вашим новым любимым местом для отдыха? Пляж Хенгистбери-Хед, хотя и не является секретом, всё ещё остаётся в тени популярных курортов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бабушка на пляже Хенгистбери-Хед

Но недавно он попал в топ-20 лучших пляжей Великобритании для весеннего отдыха по версии Cinch, благодаря своим живописным видам и уединённой атмосфере.

Пляж с уникальными видами и тишиной: Хенгистбери-Хед

Пляж идеально подходит для прогулок на свежем воздухе, особенно если вы любите отдыхать вдали от толп туристов. Здесь можно насладиться мягким песком и галькой, а также потрясающими видами с вершины утёса.

Но будьте осторожны — камни могут падать с утёса, поэтому лучше держаться подальше от края. Для любителей водных видов спорта, таких как гребля, мелководье здесь будет настоящей находкой.

На пляже также есть удобства для посетителей: парковка, кафе и местные рыбные магазины, где можно купить свежие деликатесы.

Это идеальное место для семейных прогулок с собаками, которых можно приводить сюда круглый год, если они на поводке. Здесь нет спасателей, так что будьте внимательны при купании.

Секретный пляж, который вряд ли популярен у туристов

В том, что пляж Хенгистбери-Хед не получил такой популярности, как Борнмут, есть и свои плюсы. Его изысканная тишина и меньшая посещаемость позволяют по-настоящему насладиться природой и красотой этого уголка побережья.

Некоторые посетители делятся положительными отзывами о пляже, отмечая идеальные условия для отдыха с питомцами и живописные виды, которые дарят непередаваемое удовольствие на прогулках.

"Если вы хотите прогуляться на свежем воздухе, это место для вас. К тому же здесь очень хорошо с собаками. В ясный день отсюда открывается прекрасный вид", — говорит один из посетителей.

Пляж Хенгистбери-Хед — это маленькая скрытая жемчужина побережья Великобритании, которая продолжает привлекать тех, кто ищет уединение и атмосферный отдых на природе.

Уточнения

Бо́рнмут (англ. Bournemouth,) — город в графстве Дорсет, популярный среди англичан курорт на берегу Ла-Манша, на западе соседствующий с Пулом. Административный центр унитарной единицы Борнмут.

