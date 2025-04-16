Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэрофлот СССР. Летим из Москвы в Сибирь (примерно 1980-е)
Между шпильками и слезами: как финал Mrs. Globe превратился в трибуну силы
Замена Алану Рикману найдена?: Паапа Эссьеду высказался о роли Снейпа в сериале о Гарри Поттере
Отпуск растворился, как мазут в море: 26 туристов остались без денег и отдыха
Курорт вслепую: что встретило россиян в раю, где отключили свет и совесть
Кальций уходит молча: что вы делаете не так — и теряете крепкие кости
Малина без вредителей и с максимальным вкусом — инструкция весны
Без спортзала и затрат: руки, от которых невозможно отвести взгляд
Полгода без пошлин: Канада смягчила удар по американскому импорту

Поцелованные музой: жители деревни Минео рождаются поэтами благодаря древней силе — что это?

3:00
Туризм

В Сицилии есть тайная деревня, в которой рождаются поэты. Прогулка по её улочкам — это погружение в путешествие во времени: три района, неразрывная связь с поэзией и легенда, которая очаровывает и сегодня.

Минео
Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Pignato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Минео

Деревня, хранящая тайны и древние традиции

Спрятанная в сицилийских холмах, Минео — это место, которое кажется застывшим во времени. Минео содержит в себе беспрецедентное историческое, художественное и культурное наследие на своих узких улочках. Но это ещё не все: легенда окутывает деревню ореолом таинственности.

Говорят, что именно здесь находится Камень Поэзии — легендарный камень, который обладает силой подарить родившемуся человеку судьбу поэта. Неслучайно Минео — родина выдающихся деятелей литературы, в том числе Луиджи Капуаны и Квинта Энния — отцов веризма и латинской поэзии.

Три района, три разные души

Особенность Минео заключается в его средневековом делении, которое сохранилось нетронутым на протяжении долгого времени: деревня разделена на три отдельных района, каждый из которых имеет свою собственную материнскую церковь и чётко определённую идентичность.

Район Сант-Агриппина

Он получил своё название в честь покровительницы города. Здесь вы найдёте церковь Сан-Пьетро в стиле барокко и впечатляющую церковь Санта-Мария-Маджоре, построенную на остатках древнего языческого храма, посвящённого богу Солнца.

Район Святого Петра

Здесь вы увидите лабиринт узких улочек и средневековые виды, рассказывающие о многовековой истории. Район знаменит живым вертепом, который превращает деревню в волшебное место во время рождественских праздников.

Район Санта-Мария-Маджоре

Расположенный на вершине холма, он предлагает захватывающий вид на руины замка Дучезио — свидетеля древних господств, которыми отмечена история Минео.

Такое деление неслучайно: три главные улицы определяют границы каждого района, что делает деревню уникальным образцом средневекового градостроительства, сохранившимся до наших дней.

Легенда о Камне Поэзии

Помимо своей необычайной архитектурной красоты, Минео известен легендой, которая до сих пор очаровывает учёных и любознательных людей.

Говорят, что в районе Камути, утопающем в сельской местности, есть камень, обладающий необычайной силой. Говорят, что будущие мамы, которые сядут на него во время беременности, родят поэта.

Может быть, именно этот камень вдохновлял великих писателей, родившихся в Минео? Невозможно знать наверняка, но одно можно сказать точно: эта сицилийская деревня — место, пропитанное магией, историей и поэзией.

Уточнения

Мине́о (итал. Mineo, сиц. Minìu, Minèu) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Катания.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики
Наука и техника
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики Аудио 
Как получить коллаген дома: секреты из кастрюли, о которых вы не догадывались
Красота и стиль
Как получить коллаген дома: секреты из кастрюли, о которых вы не догадывались Аудио 
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Авто
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Последние материалы
Аэрофлот СССР. Летим из Москвы в Сибирь (примерно 1980-е)
Малина без вредителей и с максимальным вкусом — инструкция весны
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха
Без спортзала и затрат: руки, от которых невозможно отвести взгляд
Полгода без пошлин: Канада смягчила удар по американскому импорту
Золото с привкусом страха: как сребролюбие делает нас рабами вещей
Поцелованные музой: жители деревни Минео рождаются поэтами благодаря древней силе — что это?
Комнатные цветы, которые перекрывают женское счастье
Обществознание — больше чем предмет. Ольга Вертей объясняет, как экзамен по жизни может изменить судьбу школьника
Тайна персонажа Аноры раскрыта: стало известно, кто мог сыграть роль в фильме вместо Эйдельштейна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.