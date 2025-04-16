Поцелованные музой: жители деревни Минео рождаются поэтами благодаря древней силе — что это?

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сицилии есть тайная деревня, в которой рождаются поэты. Прогулка по её улочкам — это погружение в путешествие во времени: три района, неразрывная связь с поэзией и легенда, которая очаровывает и сегодня.

Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Pignato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Минео

Деревня, хранящая тайны и древние традиции

Спрятанная в сицилийских холмах, Минео — это место, которое кажется застывшим во времени. Минео содержит в себе беспрецедентное историческое, художественное и культурное наследие на своих узких улочках. Но это ещё не все: легенда окутывает деревню ореолом таинственности.

Говорят, что именно здесь находится Камень Поэзии — легендарный камень, который обладает силой подарить родившемуся человеку судьбу поэта. Неслучайно Минео — родина выдающихся деятелей литературы, в том числе Луиджи Капуаны и Квинта Энния — отцов веризма и латинской поэзии.

Три района, три разные души

Особенность Минео заключается в его средневековом делении, которое сохранилось нетронутым на протяжении долгого времени: деревня разделена на три отдельных района, каждый из которых имеет свою собственную материнскую церковь и чётко определённую идентичность.

Район Сант-Агриппина

Он получил своё название в честь покровительницы города. Здесь вы найдёте церковь Сан-Пьетро в стиле барокко и впечатляющую церковь Санта-Мария-Маджоре, построенную на остатках древнего языческого храма, посвящённого богу Солнца.

Район Святого Петра

Здесь вы увидите лабиринт узких улочек и средневековые виды, рассказывающие о многовековой истории. Район знаменит живым вертепом, который превращает деревню в волшебное место во время рождественских праздников.

Район Санта-Мария-Маджоре

Расположенный на вершине холма, он предлагает захватывающий вид на руины замка Дучезио — свидетеля древних господств, которыми отмечена история Минео.

Такое деление неслучайно: три главные улицы определяют границы каждого района, что делает деревню уникальным образцом средневекового градостроительства, сохранившимся до наших дней.

Легенда о Камне Поэзии

Помимо своей необычайной архитектурной красоты, Минео известен легендой, которая до сих пор очаровывает учёных и любознательных людей.

Говорят, что в районе Камути, утопающем в сельской местности, есть камень, обладающий необычайной силой. Говорят, что будущие мамы, которые сядут на него во время беременности, родят поэта.

Может быть, именно этот камень вдохновлял великих писателей, родившихся в Минео? Невозможно знать наверняка, но одно можно сказать точно: эта сицилийская деревня — место, пропитанное магией, историей и поэзией.

Уточнения

Мине́о (итал. Mineo, сиц. Minìu, Minèu) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Катания.

