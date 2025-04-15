Исторический каньон, водопады и вулкан: где найти самый живописный каскад Орегона, о котором мало кто знает

Спрятанный среди базальтовых скал и густых лесов Орегона, водопад Уайт-Ривер — это не просто живописное место, а настоящий природный сюрприз. Всего в двух часах езды от Портленда — и вы словно оказываетесь в другом мире: в дикой, нетронутой долине с историческим каньоном и оглушительным шумом падающей воды. Весной, когда поток особенно мощный, этот 90-футовый каскад оправдывает своё прозвище «мини-Ниагара» и становится по-настоящему впечатляющим.
Уайт-Ривер-Фолс — это государственный парк на востоке Орегона, расположенный вдоль шоссе 216. Найти тропу несложно: от парковки ведёт короткий, но крутой маршрут по скалистому каньону.
Несмотря на длину — меньше получаса в обе стороны — путь требует осторожности, особенно на спуске. Зато на смотровой площадке усилия вознаграждаются: перед вами — ревущие воды, обрамлённые каменными стенами.
По дороге вас будут сопровождать белки, цветущие полевые растения, птицы вроде иволг и козодоев. Среди природных пейзажей можно обнаружить руины старинной гидроэлектростанции — одной из первых в Орегоне. Деревянная тропа приведёт прямо к ней, через плато с говорящим названием «Дьявольский полуакр».
Если хочется большего, отправляйтесь ниже по течению к Небесному водопаду — нижнему ярусу Уайт-Ривер-Фолс. Этот 45-футовый каскад спрятан в зарослях полыни. Отдых у воды здесь кажется идеей мечты, но купаться не стоит: течение слишком опасное.
Сам парк — лишь малая часть приключений, которые ждут в этом уголке Орегона. Национальный лес Маунт-Худ, раскинувшийся на 1,1 миллиона акров, лежит по пути из Портленда. Здесь можно:
Маунт-Худ — вторая по популярности ледниковая вершина в мире среди альпинистов. Более 10 000 человек ежегодно штурмуют её склоны.
Если не хочется ночевать в лесу, можно остановиться в Тайг-Вэлли — тихом городке с историей первопроходцев. Это отличная база для изучения всех природных сокровищ региона.
Орего́н (англ. Oregon,) — штат на западном побережье США, один из так называемых Тихоокеанских штатов. Столица — Сейлем, крупнейший город — Портленд. Официальный девиз штата — "Летит на собственных крыльях" (лат. Alis Volat Propriis).
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?