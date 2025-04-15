Исторический каньон, водопады и вулкан: где найти самый живописный каскад Орегона, о котором мало кто знает

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Спрятанный среди базальтовых скал и густых лесов Орегона, водопад Уайт-Ривер — это не просто живописное место, а настоящий природный сюрприз. Всего в двух часах езды от Портленда — и вы словно оказываетесь в другом мире: в дикой, нетронутой долине с историческим каньоном и оглушительным шумом падающей воды. Весной, когда поток особенно мощный, этот 90-футовый каскад оправдывает своё прозвище «мини-Ниагара» и становится по-настоящему впечатляющим.

Фото: commons.wikimedia.org by Васятка1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ туризм в США

Как добраться

Уайт-Ривер-Фолс — это государственный парк на востоке Орегона, расположенный вдоль шоссе 216. Найти тропу несложно: от парковки ведёт короткий, но крутой маршрут по скалистому каньону.

Несмотря на длину — меньше получаса в обе стороны — путь требует осторожности, особенно на спуске. Зато на смотровой площадке усилия вознаграждаются: перед вами — ревущие воды, обрамлённые каменными стенами.

Что увидеть по пути

По дороге вас будут сопровождать белки, цветущие полевые растения, птицы вроде иволг и козодоев. Среди природных пейзажей можно обнаружить руины старинной гидроэлектростанции — одной из первых в Орегоне. Деревянная тропа приведёт прямо к ней, через плато с говорящим названием «Дьявольский полуакр».

Если хочется большего, отправляйтесь ниже по течению к Небесному водопаду — нижнему ярусу Уайт-Ривер-Фолс. Этот 45-футовый каскад спрятан в зарослях полыни. Отдых у воды здесь кажется идеей мечты, но купаться не стоит: течение слишком опасное.

Вокруг — ещё больше приключений

Сам парк — лишь малая часть приключений, которые ждут в этом уголке Орегона. Национальный лес Маунт-Худ, раскинувшийся на 1,1 миллиона акров, лежит по пути из Портленда. Здесь можно:

отправиться в поход к водопаду Таманавас (3,5 мили через леса и реку);

покататься на горных велосипедах по трассам Сэнди-Ридж (17 миль);

остановиться на ночёвку в одном из двух тысяч кемпингов;

или даже покататься на лыжах на спящем вулкане — сезон длится до мая.

Маунт-Худ — вторая по популярности ледниковая вершина в мире среди альпинистов. Более 10 000 человек ежегодно штурмуют её склоны.

Если не хочется ночевать в лесу, можно остановиться в Тайг-Вэлли — тихом городке с историей первопроходцев. Это отличная база для изучения всех природных сокровищ региона.

Уточнения

Орего́н (англ. Oregon,) — штат на западном побережье США, один из так называемых Тихоокеанских штатов. Столица — Сейлем, крупнейший город — Портленд. Официальный девиз штата — "Летит на собственных крыльях" (лат. Alis Volat Propriis).

