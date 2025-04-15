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Атланта, Дубай и Гонконг — лидеры воздушного мира: как изменился рейтинг крупнейших аэропортов

4:02
Туризм

Согласно последним данным Международного совета аэропортов (ACI), в 2024 году мировой пассажиропоток впервые превысил доковидный уровень 2019 года. При этом крупнейший пассажирский хаб по-прежнему находится в США, больше всего международных пассажиров прибыло в Дубай, а лидером по обработке грузов стал Гонконг.

Utair
Фото: flickr.com by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Utair

Крупнейшие воздушные узлы мира: кто в топе

По итогам 2024 года на десять самых загруженных аэропортов планеты пришлось около 9% всего мирового пассажиропотока. Их совокупный рост составил 8,4% по сравнению с предыдущим годом, что приблизило показатели к уровню 2019-го — последнего "нормального" года до пандемии.

На вершине рейтинга с внушительными 108 миллионами пассажиров остался аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. Второе место стабильно удерживает международный аэропорт Дубай (более 92 млн), а на третьей позиции — Даллас/Форт-Уэрт (88 млн), который ещё в 2019 году замыкал десятку.

Отдельного внимания заслуживает аэропорт Пудун в Шанхае, который всего за год поднялся с 21-го места на 10-е. Денвер, который до пандемии занимал 16-е место, уже второй год подряд остаётся на шестой позиции.

Также взрывной рост показал аэропорт Нью-Дели, который переместился с 17-го места (в 2019 году) на 9-е, демонстрируя бурное развитие гражданской авиации в Индии. В целом из десяти крупнейших аэропортов четыре находятся в США.

Международный пассажиропоток: Дубай снова вне конкуренции

Если смотреть только на международные перелёты, без внутренних рейсов, то Дубай продолжает уверенно лидировать. За ним следуют:

  • Лондон-Хитроу - около 79 миллионов международных пассажиров;

  • Сеул-Инчхон - более 70 миллионов;

  • Амстердам-Схипхол - пятое место, потеряв позиции по сравнению с 2019 годом;

  • Париж — Шарль де Голль, несмотря на рост в 5%, спустился с четвёртого на шестое место, даже несмотря на подготовку к Олимпийским играм.

Заметно укрепил позиции Франкфурт, который стабильно сохраняет восьмую строчку.

Воздушные грузы: рост под влиянием e-commerce и логистических сбоев

Мировой объём грузоперевозок в 2024 году составил почти 124 миллиона тонн - рост на 8,4% по сравнению с 2023 годом и на 3,9% по сравнению с 2019-м.

Лидеры среди грузовых хабов:

  1. Гонконг - 4,9 миллиона тонн;

  2. Шанхай - 3,78 миллиона;

  3. Мемфис - 3,75 миллиона тонн.

Десять крупнейших грузовых аэропортов обеспечили почти четверть всех воздушных перевозок в мире. Рост в этой сфере во многом обусловлен увеличением онлайн-торговли, снижением цен на топливо и перебоями в морской логистике.

Самые загруженные по взлётам и посадкам

По количеству взлётов и посадок также лидирует Атланта - 796 тысяч операций за год. Далее идут:

  • Чикаго (O'Hare);

  • Даллас/Форт-Уэрт.

В топ-10 вошли семь американских аэропортов, а также Шанхай, Стамбул и Гуанчжоу. Всего в мире в 2024 году было зарегистрировано около 100 миллионов взлётов и посадок, что на 4,3% больше, чем годом ранее, но пока на 2,6% меньше уровня 2019 года.

Уточнения

Международный совет аэропортов (англ. Airports Council International; ACI) — единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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