Этот город в Италии исчезает прямо сейчас — и вы можете успеть его увидеть

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

За величественными памятниками Рима скрывается место, которое одновременно завораживает и пугает. Большинство туристов, приезжающих в столицу Италии, даже не догадываются, насколько близко могут оказаться к настоящей катастрофе — не только природной, но и эмоциональной.

Фото: commons.wikimedia.org by 84billy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чивита-ди-Баньореджо

Рим — это не просто город, это живая история. Здесь стоит Колизей, шумят воды Фонтана ди Треви, а Пантеон и сегодня собирает толпы восхищённых. Но среди этих бессмертных символов есть место, существование которого находится под реальной угрозой. Это не шумный район и не популярная достопримечательность, а крошечный борго, который с каждым годом буквально уходит под землю.

Речь идёт о Чивита-ди-Баньореджо - древнем поселении, расположенном в самом сердце Тушии, на севере области Лацио. Местные давно прозвали его "городом, который умирает", и, увы, не зря.

Последние дни города

Сегодня здесь живут всего 11 человек. Чивита-ди-Баньореджо стоит на холме, окружённом живописной, но крайне нестабильной местностью — так называемой "долиной кальанчи". Это территория, образованная глиняными гребнями, которые легко разрушаются под действием дождя, ветра и времени.

Эта геологическая особенность и стала приговором для города: каждый год почва медленно, но верно осыпается. После более чем 2500 лет существования, Civita, возможно, в скором будущем останется только в воспоминаниях и на старинных открытках.

Почему стоит успеть туда попасть

Несмотря на свою хрупкость, Чивита-ди-Баньореджо— это настоящий культурный и архитектурный клад. В центре города стоит церковь Сан-Донато, основанная ещё в V веке. Три величественные нефы, ренессансный фасад и колокольня, основание которой украшают два этрусских саркофага, делают её обязательным пунктом визита.

Чуть дальше находится Палаццо Алеманни, где расположен Геологический музей и музей оползней, а также епископский дворец и старинная мельница XVI века.

Неудивительно, что этот умирающий город успел попасть в список самых красивых борго Италии. Его атмосфера будто замораживает время, а виды на окрестности заставляют затаить дыхание.

Уточнения

Колизе́й (лат. Colosseus, colosseum — исполинский), или амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Находится в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевым холмами.

