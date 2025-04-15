Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума против тату-наборов для детей — что не так с этими наборами?
15-летняя школьница ударила отца ножом — что довело до трагедии в Москве?
Посадите пижму — и забудьте про мошек и клещей
Ужин за 30 минут: фаршированные перцы без заморочек
Все едят мандарины неправильно: главная польза не в том, о чём вы думаете
Евросоюз в думах! Как избежать штрафов за разрыв контрактов на российский газ
Проверка на дороге может обернуться проблемой: как не попасть в ловушку при досмотре
Не можете похудеть? Проверьте свой завтрак на эти 10 критических просчетов
Внимание к деталям: как правильно определить пол котенка

Этот город в Италии исчезает прямо сейчас — и вы можете успеть его увидеть

2:29
Туризм

За величественными памятниками Рима скрывается место, которое одновременно завораживает и пугает. Большинство туристов, приезжающих в столицу Италии, даже не догадываются, насколько близко могут оказаться к настоящей катастрофе — не только природной, но и эмоциональной.

Чивита-ди-Баньореджо
Фото: commons.wikimedia.org by 84billy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чивита-ди-Баньореджо

Рим — это не просто город, это живая история. Здесь стоит Колизей, шумят воды Фонтана ди Треви, а Пантеон и сегодня собирает толпы восхищённых. Но среди этих бессмертных символов есть место, существование которого находится под реальной угрозой. Это не шумный район и не популярная достопримечательность, а крошечный борго, который с каждым годом буквально уходит под землю.

Речь идёт о Чивита-ди-Баньореджо - древнем поселении, расположенном в самом сердце Тушии, на севере области Лацио. Местные давно прозвали его "городом, который умирает", и, увы, не зря.

Последние дни города

Сегодня здесь живут всего 11 человек. Чивита-ди-Баньореджо стоит на холме, окружённом живописной, но крайне нестабильной местностью — так называемой "долиной кальанчи". Это территория, образованная глиняными гребнями, которые легко разрушаются под действием дождя, ветра и времени.

Эта геологическая особенность и стала приговором для города: каждый год почва медленно, но верно осыпается. После более чем 2500 лет существования, Civita, возможно, в скором будущем останется только в воспоминаниях и на старинных открытках.

Почему стоит успеть туда попасть

Несмотря на свою хрупкость, Чивита-ди-Баньореджо— это настоящий культурный и архитектурный клад. В центре города стоит церковь Сан-Донато, основанная ещё в V веке. Три величественные нефы, ренессансный фасад и колокольня, основание которой украшают два этрусских саркофага, делают её обязательным пунктом визита.

Чуть дальше находится Палаццо Алеманни, где расположен Геологический музей и музей оползней, а также епископский дворец и старинная мельница XVI века.

Неудивительно, что этот умирающий город успел попасть в список самых красивых борго Италии. Его атмосфера будто замораживает время, а виды на окрестности заставляют затаить дыхание.

Уточнения

Колизе́й (лат. Colosseus, colosseum — исполинский), или амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Находится в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевым холмами.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи
Еда и рецепты
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи Аудио 
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Домашние животные
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Китай считает слишком дорогим маршрут поставки российского газа через Казахстан
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться?
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников
Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета
Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне
Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой
Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало
Хотите узнать, сколько вам лет на самом деле? Сделайте этот простой тест — всего за 30 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.