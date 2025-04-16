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Этот маршрут по Тоскане сведёт с ума любого байкера: почему именно Маремма стала раем для мотоциклистов?

3:54
Туризм

Почему стоит выбрать тосканскую Маремму для поездки на мотоцикле? Потому что кристально чистое море, холмы и оживлённые изгибы предлагают маршруты уникальной красоты. Тосканская Маремма — это самый интересный район, который, безусловно, является одним из самых красивых и посещаемых регионов Италии: история, культура и всемирно известные кулинарные и винные традиции делают его одним из излюбленных мест для туристов со всего мира.

Маремма
Фото: flickr.com by Gorupka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маремма

Благодаря своему необычайному разнообразию пейзажей и панорам Маремма может предложить маршруты, способные удовлетворить любой вкус: от любителей изгибов и перевалов до гурманов, которые предпочитают воспользоваться километрами, пройденными в седле, чтобы углубить свои знания о вкусах и ароматах пересекаемых земель.

Путь

Наша экскурсия на мотоцикле по тосканской Маремме начинается в Скансано, городе в провинции Гроссето, до которого легко добраться по Виа Аурелия. Затем мы продолжаем движение на юг, направляясь в Перету, деревушку Мальяно в Тоскане, где до сих пор можно полюбоваться городской планировкой средневековой эпохи. Таким образом путешествие раскрывает значительные идеи и на историческом уровне. На самом деле средневековые деревни вокруг Мальяно в Тоскане окружены многочисленными следами поселений, относящихся к эпохе этрусков.

Посетите монастырь Сан-Брузио и двигайтесь в сторону Тирренского побережья, точнее, в сторону Альбинии и мыса Арджентарио. Необычные пейзажи и крутые повороты будут сопровождать вас до тех пор, пока вы не вернётесь в Орбетелло. Это один из самых красивых итальянских маршрутов.

Пока море всё ещё видно, давайте вернёмся в более внутренние районы: следующими пунктами нашего путешествия на мотоцикле по тосканской Маремме будут Капальбио и Машьяно. Здесь нас ждут Термы Сатурнии со своими сернистыми водами, полезные свойства которых были известны уже этрускам и римлянам. Эмоции от путешествия продолжатся в Семпрониано и Роккетт-ди-Фацио, средневековой деревушке, которая может похвастаться происхождением и древней историей.

Среди средневековых деревень и крепостей тосканской Мареммы

Сделаем остановку, чтобы полюбоваться очарованием деревни, и продолжим экскурсию. Оживлённая дорога приведёт нас в Роккальбенью, муниципалитет Гроссето в верхней долине реки Альбеньи, которая стоит у подножия двух живописных скал. Здесь расположены два впечатляющих укрепления: Кассеро Сенезе на юге и Сассо (или Рокка Альдобрандеска) на севере. Поистине открыточный пейзаж, который мы оставляем, чтобы завершить наш мотоциклетный маршрут перед возвращением в Скансано.

Однако, прежде чем окончательно закончить маршрут, стоит сделать ещё один последний крюк: главным героем будет замок Монтепо, который в настоящее время является частью известной фермы и на самом деле является редким образцом сиенской укреплённой виллы эпохи Возрождения.

Готовы отправиться в тосканскую Маремму в незабываемое путешествие на мотоцикле? Мы можем только настоятельно рекомендовать это, но дадим одну рекомендацию, касающуюся пройденного расстояния. Маршрут можно легко пройти даже за один (интенсивный) день езды, но для тех, кто хочет задержаться среди деревень, ресторанов и виноделен, или, опять же, для тех, кто не хочет пренебрегать ни одним из прекрасных панорамных видов, предлагаемых Арджентарио, лучшим решением будет разделить его на два дня. Теперь осталось только сесть на мотоцикл. Счастливого пути!

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км².

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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