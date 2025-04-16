Секреты нового парка Universal: миллиарды долларов и культовые герои без Гарри Поттера!

Киностудия Universal собирается открыть первый в Европе парк развлечений — грандиозный проект воплотится в жизнь в Великобритании к 2031 году. Парк расположится в Бедфорде, между Кембриджем и Оксфордом, и станет одной из главных туристических достопримечательностей региона.
Проект реализуется в партнёрстве с ComcastCorp, с которым уже заключено многомиллиардное соглашение. Ожидается, что парк обеспечит тысячи рабочих мест и ежегодно будет принимать миллионы туристов.
Будущая территория развлечений будет разделена на тематические зоны, вдохновлённые известными фильмами студии Universal. При этом разработчики сохраняют интригу: подробности об аттракционах пока не разглашаются. Известно лишь, что парк не будет включать элементы, связанные с франшизой о Гарри Поттере — права на неё принадлежат Warner Bros.
Однако посетителей ждут другие культовые герои: в частности, планируется установка нескольких каруселей с участием медвежонка Паддингтона. Кроме того, на территории появятся гостиница на 500 номеров, торговый и ресторанный комплексы, а также дополнительные развлекательные зоны.
Для комфорта гостей будет расширен расположенный неподалёку аэропорт Лутон — это облегчит доступ туристам со всего мира.
Universal Pictures (ранее известная как Universal Studios) — одна из старейших голливудских киностудий.
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