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Эти города Нью-Джерси перенесут вас в Европу — без виз и перелётов

2:11
Туризм

Оказывается, не обязательно пересекать океан — вся атмосфера Старого Света ждёт вас… в Нью-Джерси.

Старая деревня, США
Фото: commons.wikimedia by Elisa.rolle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Старая деревня, США

По данным World Atlas, сразу восемь городов в Нью-Джерси обладают такой атмосферой и архитектурой, что могут смело соперничать с самыми красивыми уголками Европы. Истоки — в истории самого штата: ещё в XVIII веке сюда потянулись голландцы, шведы, французы, шотландцы и немцы, оставив после себя культурный и архитектурный след.

Европа рядом: города, которые удивят

 

  • Спарта — словно сошла со страниц швейцарской открытки. Здесь и променад у озера Могавк, и уютные заведения вроде St. Moritz Bar & Grill, и домики в стиле Тюдор и английских коттеджей.
  • Фэрфилд — итальянское сердце штата. Около 50% жителей заявляют об итальянском происхождении, и это чувствуется даже по ресторанным вывескам: Cucina Calandra, Calandra's Mediterranean Grill и Lumi's.
  • Кейп-Мэй — старейший курорт США с более чем 600 викторианскими зданиями. Всё, как в сказке: от архитектуры до цветочных балконов.
  • Френчтаун — маленькая французская деревушка с собственным Днём взятия Бастилии и духом южной Франции.
  • Смитвилл — историческая остановка дилижансов, которая превратилась в город с мостиками, мощёными улицами и атмосферой Старой Европы.
  • Хо-Хо-Кус — название необычное, а атмосфера — настоящая европейская. Узкие улочки, Тюдор-дома и музей Эрмитаж в готическом стиле.
  • Длинная Долина (Лонг-Вэлли) — кусочек Германии с архитектурой XVIII века и историческим районом Герман-Вэлли.
  • Уонтедж — город с английским и голландским духом, в котором находится самая высокая точка штата и даже винодельня с испанским акцентом.

"Нью-Джерси полон европейского влияния, которое не требует больших денег или самолёта", — отмечает World Atlas.

Так что если вы давно мечтали о прогулке по улочкам Европы — начните с Нью-Джерси.

Уточнения

Нью-Дже́рси (англ. New Jersey,) — штат на северо-востоке США. Получил название от острова Джерси в проливе Ла-Манш. Столица — город Трентон, крупнейший город — Ньюарк. Официальное прозвище — "Штат садов" (Garden State).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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