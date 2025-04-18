Летом 2025 года итальянский морской курорт Алассио, расположенный в живописной Лигурии, занял первое место по стоимости пляжного отдыха. Средняя цена аренды зонтика в первых рядах здесь составляет 392 евро в неделю, что на 70 евро больше, чем в прошлом году.
Эксклюзивность Алассио ощущается во всём: от бутиков и гастрономических ресторанов до ухоженных, но компактных пляжей. Небольшая площадь песчаных зон вынуждает владельцев поднимать цены, усиливая элитность места.
Вслед за Алассио в рейтинге самых дорогих пляжных направлений:
Цены отражают не только спрос, но и уровень инфраструктуры: премиум-сервис, ограниченное количество мест и общее ощущение уединённости.
Ала́ссио (итал. Alassio, лиг. Arasce) — город-курорт в Италии, в регионе Лигурия, подчинён административному центру Савона.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.