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Алассио возглавил список дорогих пляжей: аренда зонтика в 392 евро — кто сможет себе это позволить?

1:17
Туризм

Летом 2025 года итальянский морской курорт Алассио, расположенный в живописной Лигурии, занял первое место по стоимости пляжного отдыха. Средняя цена аренды зонтика в первых рядах здесь составляет 392 евро в неделю, что на 70 евро больше, чем в прошлом году.

Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Италии

Эксклюзивность Алассио ощущается во всём: от бутиков и гастрономических ресторанов до ухоженных, но компактных пляжей. Небольшая площадь песчаных зон вынуждает владельцев поднимать цены, усиливая элитность места.

Вслед за Алассио в рейтинге самых дорогих пляжных направлений:

  • Галлиполи (Апулия) — 289 евро за первую линию.
  • Альгеро (Сардиния) — 239 евро.
  • Таормина и Джардини Наксос (Сицилия) — 215 евро.
  • Римини и Виареджо — 209 евро.
  • Палинуро (Сицилия) — также 209 евро.
  • Линьяно Саббьядоро — 164 евро.
  • Сенигаллия — 155 евро.

Цены отражают не только спрос, но и уровень инфраструктуры: премиум-сервис, ограниченное количество мест и общее ощущение уединённости.

Уточнения

Ала́ссио (итал. Alassio, лиг. Arasce) — город-курорт в Италии, в регионе Лигурия, подчинён административному центру Савона.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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