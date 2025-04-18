Алассио возглавил список дорогих пляжей: аренда зонтика в 392 евро — кто сможет себе это позволить?

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2025 года итальянский морской курорт Алассио, расположенный в живописной Лигурии, занял первое место по стоимости пляжного отдыха. Средняя цена аренды зонтика в первых рядах здесь составляет 392 евро в неделю, что на 70 евро больше, чем в прошлом году.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Италии

Эксклюзивность Алассио ощущается во всём: от бутиков и гастрономических ресторанов до ухоженных, но компактных пляжей. Небольшая площадь песчаных зон вынуждает владельцев поднимать цены, усиливая элитность места.

Вслед за Алассио в рейтинге самых дорогих пляжных направлений:

Галлиполи (Апулия) — 289 евро за первую линию.

Альгеро (Сардиния) — 239 евро.

Таормина и Джардини Наксос (Сицилия) — 215 евро.

Римини и Виареджо — 209 евро.

Палинуро (Сицилия) — также 209 евро.

Линьяно Саббьядоро — 164 евро.

Сенигаллия — 155 евро.

Цены отражают не только спрос, но и уровень инфраструктуры: премиум-сервис, ограниченное количество мест и общее ощущение уединённости.

Уточнения

Ала́ссио (итал. Alassio, лиг. Arasce) — город-курорт в Италии, в регионе Лигурия, подчинён административному центру Савона.

