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Цены на авиабилеты Аэрофлота: сколько стоило улететь в Сочи в 1980 году  

1:58
Туризм

В СССР полёты были частью большой системы: "Аэрофлот" — единственная авиакомпания, и билеты продавались по фиксированным государственным тарифам.

Ту-154
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ту-154

Это означало, что улететь в Сочи можно было и за 25 рублей, если повезёт с местом и временем.

Сколько стоил билет Москва — Сочи в 1980 году

Эконом-класс (обычный): примерно 25-30 рублей. Детский билет (от 5 до 12 лет): 50% от взрослого — около 12-15 рублей. С багажом и сбором: около 32-35 рублей в сумме.

Купе в поезде для сравнения: 18-22 рубля (дольше, но дешевле).

Что входило в билет

  • Место в самолёте Ту-134 или Ту-154
  • Регистрация в аэропорту по паспорту
  • Горячее питание на борту — котлета с гречкой, хлеб, масло, чай
  • 20 кг багажа бесплатно
  • И главное — ощущение полёта, которого ждали как праздника.

Как покупали билеты

  • В авиакассах или через профсоюз
  • За месяц или два — особенно на лето
  • Иногда — по записи или через знакомых
  • В городах стояли очереди к кассе, особенно в курортный сезон.

Полететь в Сочи в 1980-х — это было модно — ты как бы "при статусе". Быстро — вместо 2-х суток в поезде, ты был на море через 2 часа. Надёжно — рейсы не задерживали, вылетали чётко.

Ну и улыбка стюардессы и вид на горы из иллюминатора.

Полёт в Сочи в 1980 году был не просто перемещением. Это был ритуал, событие и гордость. И пусть кресла были жёсткими, а воздушные ямы бодрили — вспоминается это с теплом. Потому что ты летел не просто в Сочи — ты летел в отпуск, в мечту, в лето.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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