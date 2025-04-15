Цены на авиабилеты Аэрофлота: сколько стоило улететь в Сочи в 1980 году  

В СССР полёты были частью большой системы: "Аэрофлот" — единственная авиакомпания, и билеты продавались по фиксированным государственным тарифам.
Это означало, что улететь в Сочи можно было и за 25 рублей, если повезёт с местом и временем.
Сколько стоил билет Москва — Сочи в 1980 году
Эконом-класс (обычный): примерно 25-30 рублей. Детский билет (от 5 до 12 лет): 50% от взрослого — около 12-15 рублей. С багажом и сбором: около 32-35 рублей в сумме.
Купе в поезде для сравнения: 18-22 рубля (дольше, но дешевле).
Что входило в билет
Как покупали билеты
Полететь в Сочи в 1980-х — это было модно — ты как бы "при статусе". Быстро — вместо 2-х суток в поезде, ты был на море через 2 часа. Надёжно — рейсы не задерживали, вылетали чётко.
Ну и улыбка стюардессы и вид на горы из иллюминатора.
Полёт в Сочи в 1980 году был не просто перемещением. Это был ритуал, событие и гордость. И пусть кресла были жёсткими, а воздушные ямы бодрили — вспоминается это с теплом. Потому что ты летел не просто в Сочи — ты летел в отпуск, в мечту, в лето.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.