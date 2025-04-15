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Поездка в купе на юг: как в СССР в отпуск путешествовали семьями  

2:41
Туризм

Советский отпуск — это не только пляж и солнце, но и целая эпопея под названием "поезд”.

Поезд
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Поезд

Семьи паковали вещи за неделю, брали "дикий" провиант, занимали пол-купе и ехали на юг — в Адлер, Сочи, Крым, Геленджик. Это было приключение, которое помнят до сих пор.

Сборы: чемодан, сетки и легендарная авоська

Чемодан на замках с хрустом застёгивался под вопли: "Только не садись на него!”. В отдельной сумке — варёная курица, яйца вкрутую, помидоры и компот в стеклянной банке. У детей — любимая книжка, шахматы, игрушки и надежда на "Фанту" в вагоне-ресторане.

Взрослые брали полотенца, крем от солнца, кипятильник и раскладной стакан.

Купе: домашняя жизнь на рельсах

Две нижние, две верхние полки: борьба за нижнюю — священна. Расстилается постель, подушки сразу сбиваются — "зачем столько перьев?”. Через пару часов — "давайте познакомимся, мы из Волгограда".

Кто-то достаёт карты, кто-то — солёные огурцы. Курица на стол, яйца облуплены и поехали!

Еда в пути: культ дорожной трапезы

Варёная курочка — ломается на газетке. Огурцы из банки, яйца, хлеб тоже в газете. Компот в банке или кефир в стеклянной бутылке.

"Буратино" или "Тархун" в кружке — праздник детям. И, конечно, чай в подстаканнике от проводницы.

Остановка: перрон — отдельный мир

Крики: "Дима! Не отходи далеко!". Бабушки с пирожками, кукурузой и пивом. "Десятиминутная стоянка!” — и все бегут за мороженым или свежей газетой.

Чуть позже кто-то на бегу догоняет поезд с пакетом в руке.

В пути: карты, шахматы, чтение. Разговоры обо всём — от политики до кулинарии. Дети смотрят в окно и считают столбы. Взрослые обсуждают, какие лучше пляжи — Ялта или Сухуми.

Финал: прибытие и восторг

"Скоро прибытие! Всё собираем!”. Открывается дверь — и в лицо: жаркий воздух, пальмы, море где-то рядом. Уставшие, но счастливые все выходят на перрон — впереди две недели счастья.

Поездка в купе на юг — это больше, чем дорога. Это часть культуры, путешествие в отпуск и в детство одновременно. Пахло курицей, крепким чаем и мечтой. И как ни странно — этого не хватает до сих пор.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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