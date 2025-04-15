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Мечтали о пляже Ла Пелоса? Узнайте условие, чтобы не сорвалась поездка на Сардинию

2:14
Туризм

На Сардинии есть уголок, который выглядит так, словно его создал художник — это пляж Ла Пелоса.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Песок здесь такой мелкий, что напоминает пудру, а море играет с прозрачными волнами, обнимая ноги прохладой.

Бирюзовые и голубые оттенки воды сливаются с небом, создавая невероятные пейзажи. Мягкие дюны, покрытые можжевельником, наполняют воздух чудесными ароматами, создавая атмосферу тропического рая. Неудивительно, что Ла Пелоса многократно признавался лучшим пляжем Италии и даже одним из самых впечатляющих в мире. Это место превратило маленькую рыбацкую деревню Стинтино в популярный курорт, привлекая путешественников со всего мира.

Как добраться до Ла Пелоса

Пляж расположен всего в двух километрах от Стинтино, и добраться до него довольно просто. Если вы едете из Сассари, вам нужно следовать по маршруту SS131 в сторону Порто-Торреса, а затем свернуть на провинциальный 34. Пейзаж вокруг становится все более диким, наполняя воздух ароматами мирта и розмарина. По пути к пляжу вас будут направлять указатели, как настоящая карта сокровищ.

Особенности пляжа

Ла Пелоса — это не просто красивое место, а настоящее произведение искусства природы. Вода здесь прозрачная и неглубокая, отражающая бирюзовые и синие оттенки. На севере пляжа возвышается старая башня, а напротив — остров Асинара, добавляющий зелени и скал к этой почти идеальной картине.

Песок здесь белоснежный и тонкий, а мелководье идеально подходит для детей. Неподалеку находится островок Пелоса, до которого можно дойти по естественному броду, что станет небольшим приключением.

Почему доступ к Ла Пелоса ограничен

Однако красота Ла Пелоса делает его хрупким. С увеличением потока посетителей в теплые месяцы экосистема начала страдать. Чтобы сохранить это уникальное место, доступ к пляжу теперь ограничен, и для посещения требуется предварительная бронь, пишет siviaggia.

Уточнения

Сарди́ния — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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