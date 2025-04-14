Пляжный лайфхак, который взорвал соцсети: туристка раскрыла секрет чистых ног

Попадание песка на кожу, вещи — это один из немногих недостатков пляжного отдыха.
Но, похоже, нашелся гениальный способ для решения данной проблемы. Туристка Лиз Ричардс поделилась своим лайфхаком в соцсети: она всегда берет с собой на пляж пакет. Девушка наполняет его водой из моря, затем возвращается на пляж, опускает босые ноги в пакет, смывает песок и надевает обувь.
Ее видео уже собрало более 90 000 лайков, многие комментаторы назвали идею "хорошей". Некоторые пользователи предложили усовершенствовать лайфхак с помощью детской присыпки, пишет Daily Mail.
Однако один из комментаторов заметил, что в отпуске можно не беспокоиться о песке на ногах:
"Я просто даю им высохнуть, и песка как не бывало".
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.