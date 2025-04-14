Пляжный лайфхак, который взорвал соцсети: туристка раскрыла секрет чистых ног

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Попадание песка на кожу, вещи — это один из немногих недостатков пляжного отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Но, похоже, нашелся гениальный способ для решения данной проблемы. Туристка Лиз Ричардс поделилась своим лайфхаком в соцсети: она всегда берет с собой на пляж пакет. Девушка наполняет его водой из моря, затем возвращается на пляж, опускает босые ноги в пакет, смывает песок и надевает обувь.

Ее видео уже собрало более 90 000 лайков, многие комментаторы назвали идею "хорошей". Некоторые пользователи предложили усовершенствовать лайфхак с помощью детской присыпки, пишет Daily Mail.

Однако один из комментаторов заметил, что в отпуске можно не беспокоиться о песке на ногах:

"Я просто даю им высохнуть, и песка как не бывало".

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.



