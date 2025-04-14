Топ-5 цен на оздоровительные услуги в болгарской Варне — почему стоит выбрать это направление

Согласно исследованию BookRetreats, болгарский город Варна был включен в список самых доступных направлений для оздоровительного туризма в мире.
Индекс стоимости оздоровительных услуг 2025 года, опубликованный в прошлом месяце, проанализировал 42 направления по всему миру, оценивая их по пяти ключевым категориям расходов туристов:
1. многодневные ретриты,
2. здоровое питание,
3. массажные процедуры,
4. занятия йогой,
5. местный транспорт.
Варна заняла 13-е место в мировом рейтинге, обогнав такие популярные европейские направления, как Афины и Канарские острова.
По мнению экспертов, доступность оздоровительных услуг и уникальное расположение Варны на побережье Черного моря делают этот город идеальным выбором для тех, кто ищет бюджетные оздоровительные путешествия.
Многодневные ретриты в Варне стоят в среднем 338 евро (примерно 31 900 рублей), в то время как одно занятие йогой обойдется всего в 9 евро (примерно 900 рублей) — столько же, как на Бали. Традиционный массаж стоит 51 евро (4 800 рублей), в то время как в Греции и Португалии цена аналогичной процедуры составляет 84 евро (примерно 8 000 рублей).
Среди европейских городов Варна занимает второе место по доступности оздоровительных услуг, уступая только испанской Гранаде.
Оздоровительный туризм продолжает набирать популярность. В 2022 году на него приходилось 7,8% всех мировых путешествий, что составило 819,4 млрд поездок. Ожидается, что к 2027 году этот показатель вырастет до 8,3%.
С уникальным сочетанием прибрежной красоты, доступных оздоровительных процедур и свежей местной кухни Варна имеет все шансы стать популярным местом для туристов, желающих получить качественный отдых по разумной цене.
В глобальном рейтинге лидирует Азия, которая заняла 7 из 10 первых мест. Ришикеш в Индии оказался на первом месте, с ценой оздоровительного отдыха всего 131 евро (примерно 12 300 рублей) — дешевле, чем один сеанс массажа в Швейцарии.
Самые высокие цены зафиксированы в Швейцарии, где стоимость оздоровительного отдыха составляет 982 евро (92 400 рублей), что более чем в семь раз превышает цену в Ришикеше.
Такие высокие цены характерны для большинства европейских стран, а также для американских штатов, таких как Флорида, и канадского Ванкувера, которые также входят в число самых дорогих направлений для оздоровительных путешествий, передает dbr.
Ретри́т (англ. retreat [ɹɪˈtɹiːt] — приют, пристанище; рус. лит. «затвор») — международное обозначение времяпрепровождения, посвящённого духовной практике.
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