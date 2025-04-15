Туристы в ярости: скандальный запрет для неженатых пар в отелях может стать реальностью — что задумали хоругвеносцы?

В современном мире, в том числе в России, неженатая пара может легко заселиться в один номер отеля, однако "Союз православных хоругвеносцев" хочет предложить Госдуме запретить это на законодательном уровне.
В союзе объясняют такую идею тем, что мужчина, живущий в одном номере с женщиной, якобы может её изнасиловать, что приведёт к нежелательной беременности и аборту.
Большинство туристов остались в недоумении от такой инициативы и возмутились вмешательством в личную жизнь россиян.
"Вы определитесь — или вы школьные дискотеки повсеместно запускаете для роста рождаемости, или в один номер пары не заселяете. Без крайностей скучно жить, видимо", — написал один из комментаторов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома".
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.