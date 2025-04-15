Туристы в ярости: скандальный запрет для неженатых пар в отелях может стать реальностью — что задумали хоругвеносцы?

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В современном мире, в том числе в России, неженатая пара может легко заселиться в один номер отеля, однако "Союз православных хоругвеносцев" хочет предложить Госдуме запретить это на законодательном уровне.

Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюблённые

В союзе объясняют такую идею тем, что мужчина, живущий в одном номере с женщиной, якобы может её изнасиловать, что приведёт к нежелательной беременности и аборту.

Большинство туристов остались в недоумении от такой инициативы и возмутились вмешательством в личную жизнь россиян.

"Вы определитесь — или вы школьные дискотеки повсеместно запускаете для роста рождаемости, или в один номер пары не заселяете. Без крайностей скучно жить, видимо", — написал один из комментаторов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.

