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Туристы в ярости: скандальный запрет для неженатых пар в отелях может стать реальностью — что задумали хоругвеносцы?

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Туризм

В современном мире, в том числе в России, неженатая пара может легко заселиться в один номер отеля, однако "Союз православных хоругвеносцев" хочет предложить Госдуме запретить это на законодательном уровне.

Влюблённые
Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюблённые

В союзе объясняют такую идею тем, что мужчина, живущий в одном номере с женщиной, якобы может её изнасиловать, что приведёт к нежелательной беременности и аборту.

Большинство туристов остались в недоумении от такой инициативы и возмутились вмешательством в личную жизнь россиян.

"Вы определитесь — или вы школьные дискотеки повсеместно запускаете для роста рождаемости, или в один номер пары не заселяете. Без крайностей скучно жить, видимо", — написал один из комментаторов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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