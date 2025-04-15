Самое романтичное место Европы — и это не Париж

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что если идеальное романтическое путешествие начинается не в Париже? Представьте: прохладный вечер, сверкающие огни, вы держите любимого человека за руку.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюблённые в Швейцарии

Но на горизонте появляется новый фаворит — Швейцария

И пусть это звучит неожиданно, именно она признана самым романтичным местом Европы для гурманов, обойдя даже Францию.

Согласно рейтингу European Waterways, Швейцария получила наивысшие баллы благодаря впечатляющему числу ресторанов с мишленовскими звёздами, винодельням, дегустациям и гастрономическим турам. Вино и еда в окружении озёр и Альп — разве не идеальный сценарий для двоих?

Один из таких сценариев — уединённый отдых в Alpina Gstaad

Этот курорт в окружении гор, с пятью ресторанами под управлением шефа Мартина Гёшеля, будто создан для ужинов при свечах.

А в спа-отеле Le Mirador в Шардоне можно отведать фондю, паря в гондоле над Женевским озером — и наслаждаться каждым мгновением. Но в Швейцарии романтика не ограничивается только едой.

Природа здесь — как иллюстрации из сказочной книги. Город Люцерн, по мнению Рика Стивса, — настоящая жемчужина: мосты, прогулки по набережной, лодочные прогулки в лучах заката.

А если хочется большего, Женевское озеро ждёт

Экскурсионный круиз откроет вам лучшие виды, включая Водопад Женева, а на борту могут угостить вином и закусками — просто, но со вкусом.

Швейцария — это не просто альтернатива. Это новое определение романтики, в котором есть всё: уют, природа, вкус и немного волшебства.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш. Confederaziun svizra, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

