Самые популярные маршруты Аэрофлота в 70–80-х

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэрофлот в 70-80-х — это не просто авиакомпания.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911

Это самая крупная авиационная система мира того времени: миллионы пассажиров, тысячи рейсов, от посёлков Крайнего Севера до курортов Крыма.

И пока в других странах летать было роскошью, в СССР самолёт был обычным транспортом — особенно по любимым направлениям.

Вот ТОП самых загруженных и популярных направлений.

1. Москва — Сочи/Адлер

Летали всё лето, постоянно, с утра до ночи. Полные рейсы — отпускники, студенты, командировки.

Самолёты: Ту-134, Як-40, Ил-18. В сезон — билетов не было неделями, очередь в кассе с утра.

2. Москва — Минеральные Воды/Кисловодск

Кислород, лечение, санатории, минеральные источники. Часто брали с собой банку для нарзана и фотоаппарат "Смена".

Рейсы шли почти каждый день, особенно весной и осенью.

3. Москва — Ленинград

Самый деловой и культурный маршрут. Считался "столичным" рейсом, особенно для командировок.

Время в пути — 1 ч 30 мин. Цена билета в 1980-х — около 25-30 рублей.

4. Москва — Ташкент/Алма-Ата/Душанбе

Восточное направление — часто для военных, студентов, родни. Летали на Ил-62 и Ту-154.

Самолёты — полные, как трамвай в час пик. С собой — арбузы, лепёшки, чайник в сумке.

5. Москва — Симферополь (Крым)

Главный курортный рейс лета. Билет — около 25-28 рублей, на чартер — дешевле. Очереди в кассах, расписания на доске мелом.

В Крыму встречали с плакатами и бутербродами.

6. Новосибирск — Москва

Мост между Сибирью и столицей. Часто — командировки, деловые поездки, пересадки. В 70-х самолёты летали по несколько раз в день.

Летели 4-5 часов — но быстрее, чем поездом в 4 суток.

Летать было можно, нужно и… по-своему приятно. Без электронной регистрации, но с горячим питанием, улыбкой стюардессы и багажом в плетёной сумке. Аэрофлот 70-80-х — это не только перелёты, это эпоха, в которой самолёт был окном в большой, но такой родной СССР.