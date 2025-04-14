Самые популярные маршруты Аэрофлота в 70–80-х

Аэрофлот в 70-80-х — это не просто авиакомпания.
Это самая крупная авиационная система мира того времени: миллионы пассажиров, тысячи рейсов, от посёлков Крайнего Севера до курортов Крыма.
И пока в других странах летать было роскошью, в СССР самолёт был обычным транспортом — особенно по любимым направлениям.
Вот ТОП самых загруженных и популярных направлений.
1. Москва — Сочи/Адлер
Летали всё лето, постоянно, с утра до ночи. Полные рейсы — отпускники, студенты, командировки.
Самолёты: Ту-134, Як-40, Ил-18. В сезон — билетов не было неделями, очередь в кассе с утра.
2. Москва — Минеральные Воды/Кисловодск
Кислород, лечение, санатории, минеральные источники. Часто брали с собой банку для нарзана и фотоаппарат "Смена".
Рейсы шли почти каждый день, особенно весной и осенью.
3. Москва — Ленинград
Самый деловой и культурный маршрут. Считался "столичным" рейсом, особенно для командировок.
Время в пути — 1 ч 30 мин. Цена билета в 1980-х — около 25-30 рублей.
4. Москва — Ташкент/Алма-Ата/Душанбе
Восточное направление — часто для военных, студентов, родни. Летали на Ил-62 и Ту-154.
Самолёты — полные, как трамвай в час пик. С собой — арбузы, лепёшки, чайник в сумке.
5. Москва — Симферополь (Крым)
Главный курортный рейс лета. Билет — около 25-28 рублей, на чартер — дешевле. Очереди в кассах, расписания на доске мелом.
В Крыму встречали с плакатами и бутербродами.
6. Новосибирск — Москва
Мост между Сибирью и столицей. Часто — командировки, деловые поездки, пересадки. В 70-х самолёты летали по несколько раз в день.
Летели 4-5 часов — но быстрее, чем поездом в 4 суток.
Летать было можно, нужно и… по-своему приятно. Без электронной регистрации, но с горячим питанием, улыбкой стюардессы и багажом в плетёной сумке. Аэрофлот 70-80-х — это не только перелёты, это эпоха, в которой самолёт был окном в большой, но такой родной СССР.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.