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Миллионы туристов не могут ошибаться: этот город стал №1 у туристов в 2024 — и вот почему

2:21
Туризм

Какой город стал самым посещаемым в мире в 2024 году, обогнав даже Стамбул с его 23 миллионами туристов? Это Бангкок — столица Таиланда, где современность и древность живут бок о бок. В прошлом году он принял более 32 миллионов иностранных гостей — и каждый нашёл здесь что-то своё.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Бангкок — это больше, чем просто пересадочный пункт на пути к райским островам. Он захватывает с первой минуты: шум улиц, ароматы уличной еды, сверкающие небоскрёбы и древние храмы. Но, несмотря на энергетику мегаполиса, здесь есть и тихие уголки — например, храмовые комплексы или зелёный парк Лумпини.

Буддийские храмы: сердце города

Главные религиозные достопримечательности Бангкока — это Ват Пхо, Ват Арун и Ват Пхра Кео. В первом можно увидеть лежащего Будду длиной 45 метров.

Во втором — любоваться шпилем, украшенным керамикой и фарфором, особенно красиво он смотрится на закате. А в третьем — Изумрудного Будду, одного из самых почитаемых образов в стране.

Совет: при посещении храмов обязательно прикрывайте плечи и колени. Добраться можно на метро (станции "Санам Чай" и "Итсарафап") или на пароме по реке Чаупхрая.

Город для гурманов

Бангкок — настоящий рай для тех, кто любит поесть. Здесь одинаково вкусно как в уличной забегаловке, так и в ресторане с панорамой на город. Попробуйте том ям, пад тай, крабовый омлет от легендарной Джей Фай или клейкий рис с манго. Самые популярные места — рынок Ван Ланг в районе Тонбури и улицы Чайнатауна.

Не хотите рисковать желудком — загляните в один из фуд-кортов торговых центров, таких как MBK или премиум Iconsiam. В кондиционированных залах подают качественную еду на любой бюджет.

Как добраться?

Из аэропорта Суварнабхуми до центра города удобно ехать на поезде Airport Rail Link — всего 35 минут и максимум $1.30. Такси — более дорогой и медленный вариант (до $18 и до 1,5 часов в пути).

Уточнения

Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022). Бангкок раскинулся на восточном берегу реки Чаупхраи, недалеко от её впадения в Сиамский залив.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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