Фукуок становится звездой: турист объяснил, почему на этот вьетнамский остров скоро хлынут толпы

Турист побывал на вьетнамском острове Фукуок и написал положительный отзыв на irecommend.ru. Мужчине было очень приятно отдыхать на пляжах острова. Он удивился, насколько чистой была вода.

Фото: commons.wikimedia.org by Quangpraha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Остров Фукуок

"У хозяина отеля арендовали мопед и первым делом отправились на море. Из всех пляжей, что видел на острове, пляж Онг-Ланг оказался лучшим. Никакого мусора, как на знаменитом Бай-Сао, не так много людей, как на Лонг-Бич. В общем, хороший тихий пляж с белым песком, пальмами и множеством ресторанов на берегу", — говорится в его комментарии.

Путешественник отметил, что развлечений на острове не слишком много, однако по всему заметно, что местные власти занимаются развитием этого места, которое, как полагает автор отзыва, скоро станет настоящим магнитом для туристов.

Уточнения

Фукуо́к (вьет. Phú Quốc, название острова в переводе означает «Богатая земля») — крупнейший остров Вьетнама.

