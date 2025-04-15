Регион-сюрприз: кто победил в туристической гонке Италии

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит об итальянских путешествиях, кажется, что вся страна — один сплошной магнит для туристов. От пляжей Сицилии до альпийских вершин Трентино, от исторических центров Тосканы до скрытых сокровищ Абруццо — Италия умеет влюблять в себя. Но среди этого великолепия есть один регион, который вырывается вперёд.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

Кто принимает больше всего туристов?

Многие поставят на Лацио с Вечным городом, Сицилию с её древностями или Пьемонт с его гастрономией. Но по данным Istat, опубликованным в июне 2024 года, бесспорным лидером стал… Венето.

Именно он оказался самым посещаемым регионом страны, принимая почти 16% от всех туристов, приезжающих в Италию.

177 миллионов визитов — и это только на севере

Цифры впечатляют. За год на север Италии приходится около 177 миллионов туристических визитов, что составляет почти 40% всего турпотока страны.

На втором месте — центральная часть с 24%, а южные регионы замыкают список с 18%. То есть один только север побеждает весь остальной "туристический" сапог. И Венето — его сердце.

Не только Венеция

Да, Венеция — икона и безусловный магнит. Но успех региона — это не только дело каналов и гондол. На втором месте среди регионов оказался Трентино-Альто-Адидже с 12%.

Заснеженные вершины, треккинг, уютные деревушки и чистейший воздух Альп — туристы ищут не только искусство, но и природу.

Почему Север — магнит?

На пересечении искусства, природы и инфраструктуры рождается туристическая формула успеха. Венеция, Верона, Доломитовые Альпы, озеро Гарда — всё это компактно и удобно расположено.

Добавьте к этому железнодорожное сообщение, отели на любой вкус и сезонную универсальность — и получите регион, в который хочется возвращаться.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana,) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Занимает Апеннинский полуостров, Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов.

