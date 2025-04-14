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Сначала тишина, потом — грохот: необычный ритм главной достопримечательности Умбрии

2:33
Туризм

Где в Италии можно увидеть, как вода словно танцует со скалой? Всего в нескольких километрах от города Терни, в самом сердце Умбрии, скрывается удивительное место — водопад Марморе. Один из самых высоких в Европе, он был создан руками древних римлян и до сих пор поражает своей мощью и красотой.

Умбрия, водопады
Фото: путешествия, Умбрия, водопады
Умбрия, водопады

История, уходящая в века

Это не просто водопад — это инженерное чудо, которому более двух тысяч лет. В 271 году до н. э. римский консул Маний Курий Дентат повелел проложить канал, чтобы осушить заболоченные земли, соединяя реку Велино с Нера.

Позже, когда новые воды начали затапливать окрестности, водопад ждал целую череду доработок — от Фиораванти до да Сангалло. И только к XVIII веку он принял ту форму, которую мы можем увидеть сегодня: тройной каскад, который буквально врезается в скалы.

Прогулка по природному парку

Парк "Каската делле Марморе" — это не просто смотровая площадка, а целая сеть маршрутов.

Один из самых живописных — Тропа №1, ведущая от нижней части к верхней с остановкой на "Балконе влюблённых" — террасе прямо в сердце водопада. Оттуда короткий путь ведёт к Спеколе — лоджии с потрясающим видом, которую обожал Пий VI.

Тропа Пеннаросса дарит захватывающую панораму всех трёх уровней водопада. А маршрут "Кольцо нимфы" позволяет подойти почти вплотную: деревянные мостики и лестницы ведут сквозь грохочущую водяную пыль и пещеры.

Для самых маленьких — путь “Встреча вод” с легендой о гоблине Гнефро. А самые выносливые могут испытать себя на крутых лесных тропах среди старых дубов.

Когда природа становится сценой

Водопад Марморе — это ещё и сцена для ярких впечатлений. Вечером каскады подсвечиваются современными светодиодами, превращаясь в настоящее водяное шоу.

Тем, кто любит адреналин, здесь предложат рафтинг, каякинг и даже сплавы по горным ручьям — или просто прогулку по каньону реки Нера.

Важно знать перед поездкой

Водопад включается по расписанию: вода подаётся в определённые часы, а перед началом звучит сигнал. Всё остальное время поток направляется на гидроэлектростанцию.

Так что, если хотите увидеть всю мощь природы — не забудьте свериться с графиком.

Уточнения

У́мбрия (итал. Umbria) — регион Италии, большую часть которого занимает провинция Перуджа. Административный центр — город Перуджа. 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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