Лежак подорожал, но лето осталось тёплым: как изменятся цены на отдых в Кранево и Варне

Цены на отдых у моря в районе Варны этим летом вырастут примерно на 10%. Причины — рост стоимости продуктов, электроэнергии и страховых выплат.
Но хорошая новость в том, что рост будет не такой резкий, как в других странах, где тарифы подскочили сразу на 30%.
"Доброе известие в том, что даже если подорожание будет, оно составит не более 10%. Если раньше ночь в отеле стоила 100 левов, теперь — 110. Кроме того, треть отельеров вообще не планируют менять расценки", — отметил исполнительный директор Георги Дучев, из Болгарской ассоциации профессионалов в сфере гостиничного менеджмента.
С ним согласна и сопредседатель Людмила Ненкова, из Варненской туристической палаты.
"Рост в 5-10% — это не мало, особенно для отелей высокого класса. Мы уже на уровне ведущих европейских курортов по ценам и качеству услуг", — утверждает Людмила.
Как и в прошлом году, в Кранево рассчитывают в первую очередь на туристов из Болгарии и Румынии.
Спрос стимулирует и авиаотрасль. В этом сезоне ожидается рост чартерных рейсов, особенно из ключевых стран — Германии, Польши и Великобритании.
"Важно, чтобы мы заполнили эти кресла. Только так авиакомпании будут готовы продолжать и расширять программы в будущем", — добавил Дучев.
Отдельная строка расходов — пляжный сервис. Из-за увеличения зарплат и концессионных платежей вырастут цены на зонтики и лежаки.
Но даже с учетом этого болгарские курорты остаются одним из самых доступных направлений для летнего отдыха в Европе.
Респу́блика Болга́рия (болг. Република България) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, Столица — София. Государственный язык — болгарский. Денежная единица — болгарский лев.
Ва́рна (болг. Ва́рна) — портовый город и курорт в Болгарии. Известен с VI в. до н. э. как греческая колония Одессос. Из нескольких предлагавшихся этимологий наиболее убедительна связывающая название с "вар" — "минеральный источник".
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