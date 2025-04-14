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Лежак подорожал, но лето осталось тёплым: как изменятся цены на отдых в Кранево и Варне

1:53
Туризм

Цены на отдых у моря в районе Варны этим летом вырастут примерно на 10%. Причины — рост стоимости продуктов, электроэнергии и страховых выплат.

Болгария, море
Фото: Pixabay by Mojpe from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгария, море

Но хорошая новость в том, что рост будет не такой резкий, как в других странах, где тарифы подскочили сразу на 30%.

Разница в ценах — не для всех

"Доброе известие в том, что даже если подорожание будет, оно составит не более 10%. Если раньше ночь в отеле стоила 100 левов, теперь — 110. Кроме того, треть отельеров вообще не планируют менять расценки", — отметил исполнительный директор Георги Дучев, из Болгарской ассоциации профессионалов в сфере гостиничного менеджмента.

С ним согласна и сопредседатель Людмила Ненкова, из Варненской туристической палаты.

"Рост в 5-10% — это не мало, особенно для отелей высокого класса. Мы уже на уровне ведущих европейских курортов по ценам и качеству услуг", — утверждает Людмила.

Ранние бронирования уже в разгаре

Как и в прошлом году, в Кранево рассчитывают в первую очередь на туристов из Болгарии и Румынии.

Спрос стимулирует и авиаотрасль. В этом сезоне ожидается рост чартерных рейсов, особенно из ключевых стран — Германии, Польши и Великобритании.

"Важно, чтобы мы заполнили эти кресла. Только так авиакомпании будут готовы продолжать и расширять программы в будущем", — добавил Дучев.

Чадры и шезлонги тоже прибавят в цене

Отдельная строка расходов — пляжный сервис. Из-за увеличения зарплат и концессионных платежей вырастут цены на зонтики и лежаки.

Но даже с учетом этого болгарские курорты остаются одним из самых доступных направлений для летнего отдыха в Европе.

Уточнения

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова,  Столица — София. Государственный язык — болгарский. Денежная единица — болгарский лев.

Ва́рна (болг. Ва́рна) — портовый город и курорт в Болгарии. Известен с VI в. до н. э. как греческая колония Одессос. Из нескольких предлагавшихся этимологий наиболее убедительна связывающая название с "вар" — "минеральный источник".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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