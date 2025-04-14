Ароматный рай в Провансе, который многие туристы упускают

Что если мы скажем, что в сердце Прованса есть место, где запахи не просто чувствуются, а оживают? Добро пожаловать в сад Международного музея парфюмерии — настоящий ароматический оазис в Пай-де-Грасс, официально признанный за своё поразительное биоразнообразие.
Этот регион — не просто географическая точка, а символ парфюмерного искусства. Грасс внесён в список ЮНЕСКО как город, где аромат стал культурным наследием.
Здесь веками работают легендарные парфюмерные дома — Fragonard, Molinard, Galimard, — сохраняя уникальные традиции создания духов.
В двух шагах от Муан-Сарту раскинулся ароматный сад музея. Здесь, среди лавандовых полей, апельсиновых деревьев и старинной бастиды, находится настоящий заповедник запахов. Пространство в 2 гектара объединяет сельскохозяйственное прошлое и ароматическое будущее региона.
Прогуливаясь по саду, вы пройдёте по обонятельной тропе, где один аромат сменяется другим:
Особое внимание стоит уделить "Саду забытых растений", где в тени вековых кипарисов оживают виды, когда-то утратившие популярность.
Каждый уголок сада — это не просто прогулка, а урок истории и ботаники. Информационные панели объясняют, как рождаются ароматы. А постоянная выставка раскрывает связь между растениями и парфюмерным искусством.
Сад был основан в 2003 году, а с 2010 стал частью образовательного проекта Министерства внутренних дел Франции. Его миссия — сохранить и передать традиции, которые чуть не исчезли в 60-х годах.
В 15-ю годовщину существования он получил престижный статус "Замечательный сад", подтверждающий его важность как экологического и культурного объекта.
Здесь растут дамасские розы, туберозы, мимозы, апельсиновые деревья и даже листья фиалки — всё то, что веками вдохновляло парфюмеров по всему миру.
Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.