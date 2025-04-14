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Ароматный рай в Провансе, который многие туристы упускают

2:26
Туризм

Что если мы скажем, что в сердце Прованса есть место, где запахи не просто чувствуются, а оживают? Добро пожаловать в сад Международного музея парфюмерии — настоящий ароматический оазис в Пай-де-Грасс, официально признанный за своё поразительное биоразнообразие.

Парк
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк

Грасс — город ароматов

Этот регион — не просто географическая точка, а символ парфюмерного искусства. Грасс внесён в список ЮНЕСКО как город, где аромат стал культурным наследием.

Здесь веками работают легендарные парфюмерные дома — Fragonard, Molinard, Galimard, — сохраняя уникальные традиции создания духов.

Зелёный рай рядом с морем

В двух шагах от Муан-Сарту раскинулся ароматный сад музея. Здесь, среди лавандовых полей, апельсиновых деревьев и старинной бастиды, находится настоящий заповедник запахов. Пространство в 2 гектара объединяет сельскохозяйственное прошлое и ароматическое будущее региона.

Прогуливаясь по саду, вы пройдёте по обонятельной тропе, где один аромат сменяется другим:

  • гесперидеи,
  • цветочные ноты,
  • древесные и пряные оттенки,
  • мускус и фрукты.

Особое внимание стоит уделить "Саду забытых растений", где в тени вековых кипарисов оживают виды, когда-то утратившие популярность.

Живой учебник по парфюмерии

Каждый уголок сада — это не просто прогулка, а урок истории и ботаники. Информационные панели объясняют, как рождаются ароматы. А постоянная выставка раскрывает связь между растениями и парфюмерным искусством.

Официальный статус и миссия

Сад был основан в 2003 году, а с 2010 стал частью образовательного проекта Министерства внутренних дел Франции. Его миссия — сохранить и передать традиции, которые чуть не исчезли в 60-х годах.

В 15-ю годовщину существования он получил престижный статус "Замечательный сад", подтверждающий его важность как экологического и культурного объекта.

Всё ради аромата

Здесь растут дамасские розы, туберозы, мимозы, апельсиновые деревья и даже листья фиалки — всё то, что веками вдохновляло парфюмеров по всему миру.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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