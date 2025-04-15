Стюардесса принесла это блюдо пассажиру: мужчина сравнил еду на борту с кошачьей и не смог его съесть

Пассажир летел из Окленда (Новая Зеландия) в Сидней (Австралия), и всё было нормально до того момента, пока стюардесса не принесла ему еду.
Сам вид предложенных блюд вызвал у мужчины отвращение. Выяснив, что это фокачча с шалфеем и свинина с помидорами и специями, он решил всё же рискнуть попробовать кушанье, думая, что вкус окажется лучше, чем вид, но после одного кусочка просто не мог заставить себя съесть ещё.
"Под зеленью какая-то паста телесного цвета. Как кошачья еда", — вспомнил оставшийся голодным пассажир.
Об этом пишет Stuff.
Фока́чча (итал. focaccia от лат. panis focacius — буквально «хлеб, запечённый в очаге») — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.