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Стюардесса принесла это блюдо пассажиру: мужчина сравнил еду на борту с кошачьей и не смог его съесть

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Туризм

Пассажир летел из Окленда (Новая Зеландия) в Сидней (Австралия), и всё было нормально до того момента, пока стюардесса не принесла ему еду.

Салон самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон самолёта

Сам вид предложенных блюд вызвал у мужчины отвращение. Выяснив, что это фокачча с шалфеем и свинина с помидорами и специями, он решил всё же рискнуть попробовать кушанье, думая, что вкус окажется лучше, чем вид, но после одного кусочка просто не мог заставить себя съесть ещё.

"Под зеленью какая-то паста телесного цвета. Как кошачья еда", — вспомнил оставшийся голодным пассажир.

Об этом пишет Stuff.

Уточнения

Фока́чча (итал. focaccia от лат. panis focacius — буквально «хлеб, запечённый в очаге») — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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