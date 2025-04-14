Туризм в СССР: поездка в Кисловодск — цены, сервис, впечатления

Если в СССР кто-то говорил: "Еду в Кисловодск", это звучало солидно. Не просто в отпуск — на воды, на воздух, на здоровье.
Кисловодск был настоящей курортной жемчужиной Кавказа, где отдыхали рабочие, учёные, артисты и пенсионеры. Вокруг — горы, нарзанные галереи и атмосфера, в которой даже очередь в буфет казалась частью санаторного ритуала.
Цены и как попасть
Путёвка в санаторий: от 60 до 120 рублей за 24 дня — в зависимости от уровня учреждения (профсоюзный, ведомственный или элитный).
Проживание и питание были включены. В свободной продаже билетов не было — всё через профсоюз или по знакомству.
Ж/д билет до Кисловодска из Москвы: около 15-25 рублей в плацкарте.
Итого: можно было отдохнуть "всё включено" за сумму, равную месячной зарплате инженера.
Сервис по-советски
Номера: скромные, но с высокими потолками, деревянной мебелью, иногда даже с балконом.
Питание: строго по расписанию. Манная каша утром, бульон в обед, компот из сухофруктов — всё с табличкой "диета №5”.
Процедуры: ванны с минеральной водой, электрофорез, ароматерапия, массажи и… утренние зарядки под баян.
Были и культурные программы: концерты, кинопоказы, танцы в парке вечером.
Что делали туристы
Впечатление
Отдых в Кисловодске был не про роскошь, а про здоровье, покой и ощущение заботы. Это было настоящее перезаряжение: душевное и телесное.
Многие вспоминали поездку всю жизнь — не из-за удобств, а из-за атмосферы, чистого воздуха и простых радостей.
Кисловодск был символом советского курортного счастья: доступного, упорядоченного, с душой.
И сегодня, спустя десятилетия, у многих бабушек в альбомах хранятся фото на фоне гор, а в памяти — вкус боржоми, хруст винограда и запах кавказского солнца.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.