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Туризм в СССР: поездка в Кисловодск — цены, сервис, впечатления

2:30
Туризм

Если в СССР кто-то говорил: "Еду в Кисловодск", это звучало солидно. Не просто в отпуск — на воды, на воздух, на здоровье.

кисловодск
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кисловодск

Кисловодск был настоящей курортной жемчужиной Кавказа, где отдыхали рабочие, учёные, артисты и пенсионеры. Вокруг — горы, нарзанные галереи и атмосфера, в которой даже очередь в буфет казалась частью санаторного ритуала.

Цены и как попасть

Путёвка в санаторий: от 60 до 120 рублей за 24 дня — в зависимости от уровня учреждения (профсоюзный, ведомственный или элитный).

Проживание и питание были включены. В свободной продаже билетов не было — всё через профсоюз или по знакомству.

Ж/д билет до Кисловодска из Москвы: около 15-25 рублей в плацкарте.

Итого: можно было отдохнуть "всё включено" за сумму, равную месячной зарплате инженера.

Сервис по-советски

Номера: скромные, но с высокими потолками, деревянной мебелью, иногда даже с балконом.

Питание: строго по расписанию. Манная каша утром, бульон в обед, компот из сухофруктов — всё с табличкой "диета №5”.

Процедуры: ванны с минеральной водой, электрофорез, ароматерапия, массажи и… утренние зарядки под баян.

Были и культурные программы: концерты, кинопоказы, танцы в парке вечером.

Что делали туристы

  • Гуляли по Курортному бульвару, пили нарзан в стеклянных стаканчиках.
  • Поднимались к Кольцу гор, фоткались у "Дачи Шаляпина”.
  • Ходили в походы с экскурсоводом, ели яблоки с рынка и пели под гитару на лавке у фонтана.
  • Везли домой сувениры: косынки, магниты, бутылки с нарзаном и мыло "Нарзан".

Впечатление

Отдых в Кисловодске был не про роскошь, а про здоровье, покой и ощущение заботы. Это было настоящее перезаряжение: душевное и телесное.
Многие вспоминали поездку всю жизнь — не из-за удобств, а из-за атмосферы, чистого воздуха и простых радостей.

Кисловодск был символом советского курортного счастья: доступного, упорядоченного, с душой.
И сегодня, спустя десятилетия, у многих бабушек в альбомах хранятся фото на фоне гор, а в памяти — вкус боржоми, хруст винограда и запах кавказского солнца.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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