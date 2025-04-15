Россия + Китай: всё, что стоит знать о новом туристическом маршруте

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

С июня 2025 года путешествие из России к живописным курортам Китая станет ещё проще: стартуют прямые рейсы из Владивостока в Бэйдайхэ — известный морской курорт на побережье Жёлтого моря.

Полёты будут выполняться на Sukhoi Superjet 100, а время в пути составит всего около двух часов, что делает новый маршрут идеальным для короткого отдыха. Пассажирам разрешено брать с собой 5 кг ручной клади и 20 кг зарегистрированного багажа, что особенно удобно для летних поездок налегке.

Бэйдайхэ — это уютный и популярный курорт, известный своими песчаными пляжами, тёплым морем и благоприятным климатом. В нескольких километрах расположен Нандайхэ, который привлекает туристов не только природой, но и современной инфраструктурой: парками, аквапарками и отелями.

Ещё один пункт притяжения — Циньхуандао, где кроме пляжного отдыха можно познакомиться с древними китайскими достопримечательностями. Этот город часто выбирают те, кто хочет совместить отпуск с историческими экскурсиями.

А весной 2026 года стартует уникальный тур на 100 дней, включающий железнодорожные маршруты и морские круизы — без единого перелёта. Бронирование уже началось, почти за год до старта, что говорит о высоком интересе к необычному формату путешествия.

Уточнения

Бэйдайхэ (буквально: «река идущая на север») — район городского подчинения городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй (КНР).



Циньхуанда́о (буквально: «Остров императора Цинь Шихуана») — городской округ в провинции Хэбэй КНР.



Жёлтое мо́ре (в КНДР и РК известно как «Западно-Корейское море») — мелководное шельфовое полузамкнутое окраинное море Тихого океана у восточного побережья Азии, к западу от Корейского полуострова.

