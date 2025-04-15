Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверка на дороге может обернуться проблемой: как не попасть в ловушку при досмотре
Не можете похудеть? Проверьте свой завтрак на эти 10 критических просчетов
Этот город в Италии исчезает прямо сейчас — и вы можете успеть его увидеть
Внимание к деталям: как правильно определить пол котенка
Вселенная может быть моложе на миллиард лет — что пошло не так
Столовая СССР. Как повторить те самые макароны по-флотски
Любимая: Максим Галкин* показал Пугачёву в день её рождения
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  

Россия + Китай: всё, что стоит знать о новом туристическом маршруте

1:30
Туризм

С июня 2025 года путешествие из России к живописным курортам Китая станет ещё проще: стартуют прямые рейсы из Владивостока в Бэйдайхэ — известный морской курорт на побережье Жёлтого моря.

Полёты будут выполняться на Sukhoi Superjet 100, а время в пути составит всего около двух часов, что делает новый маршрут идеальным для короткого отдыха. Пассажирам разрешено брать с собой 5 кг ручной клади и 20 кг зарегистрированного багажа, что особенно удобно для летних поездок налегке.

Бэйдайхэ — это уютный и популярный курорт, известный своими песчаными пляжами, тёплым морем и благоприятным климатом. В нескольких километрах расположен Нандайхэ, который привлекает туристов не только природой, но и современной инфраструктурой: парками, аквапарками и отелями.

Ещё один пункт притяжения — Циньхуандао, где кроме пляжного отдыха можно познакомиться с древними китайскими достопримечательностями. Этот город часто выбирают те, кто хочет совместить отпуск с историческими экскурсиями.

А весной 2026 года стартует уникальный тур на 100 дней, включающий железнодорожные маршруты и морские круизы — без единого перелёта. Бронирование уже началось, почти за год до старта, что говорит о высоком интересе к необычному формату путешествия.

Уточнения

Бэйдайхэ (буквально: «река идущая на север») — район городского подчинения городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй (КНР).

Циньхуанда́о (буквально: «Остров императора Цинь Шихуана») — городской округ в провинции Хэбэй КНР.

Жёлтое мо́ре (в КНДР и РК известно как «Западно-Корейское море») — мелководное шельфовое полузамкнутое окраинное море Тихого океана у восточного побережья Азии, к западу от Корейского полуострова.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Китай считает слишком дорогим маршрут поставки российского газа через Казахстан
Хотите быть умнее? Тогда забудьте о этих пять словах, которые часто используют простые люди
Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться?
Пасха в СССР: луковая шелуха и марганцовка  
Хотите сладкую морковь? Посадите рядом этих помощников
Герань в спальне — и деньги в кошельке? Что говорит народная примета
Пластина, выпрямись: план спасения ногтей, о котором не говорят в салоне
Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой
Самый большой айсберг в истории сдвинулся — и это только начало
Хотите узнать, сколько вам лет на самом деле? Сделайте этот простой тест — всего за 30 секунд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.