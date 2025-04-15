Роспотребнадзор молчит: кто ответит за загрязнение пляжей Анапы и Керчи?

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

На побережье Краснодарского края вновь зафиксированы загрязнения — на этот раз нефтепродуктами. Очаги мазута были обнаружены сразу на пяти участках между Витязево и Благовещенской. Особенно пострадали акватории рядом с санаторием "Эллада", детским лагерем "Приморский", устьем реки Можепсин и центральный пляж Анапы.

Фото: t.me/razvozhaev by Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка мазута на пляжах Севастополя

По данным оперативного штаба Краснодарского края, основную массу загрязнений составляют небольшие капли мазута, часто перемешанные с водорослями. Визуально картина может казаться незначительной, но вкупе с прошлогодними инцидентами вызывает обеспокоенность. По предварительным оценкам, масштабы происшествия не критичны, однако ситуация остаётся на контроле у местных властей и природоохранных служб.

Похожие следы нефтепродуктов выявлены и в Крыму: на пляжах Керчи и в районе Георгиевского. Местные чиновники, включая главу Керчи Олега Каторгина, уверяют, что прямой угрозы для туристов и экосистемы нет, но жителям и отдыхающим рекомендуют временно воздержаться от купания.

Ситуация с пляжами вызывает вопросы и на уровне ведомств. Так, Роспотребнадзор, который должен был дать заключение по готовности пляжей Анапы ещё в марте, отказался делать какие-либо рекомендации, ссылаясь на необходимость решения межправительственной комиссией. Последняя, в свою очередь, воздерживается от комментариев, оставляя неопределённость в преддверии летнего сезона.

В условиях отсутствия официальных гарантий чистоты воды, некоторые гостиницы в Анапе уже начали снижать цены, надеясь компенсировать возможное снижение туристического потока.

Экологи призывают к открытости и системному мониторингу, ведь песок и море — главные ресурсы региона, а репутационные потери могут оказаться куда серьёзнее, чем временный отказ от купания.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах, а также в сферах здорового питания, организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

