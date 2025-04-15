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Тайны Дзивгисской крепости: что нашли монахи в Верхнем Фиагдоне

2:20
Туризм

Начинать путешествие по Северной Осетии лучше всего с Владикавказа — особенно весной, когда на улицах расцветают тюльпаны. Прогуляйтесь по набережной Терека, сделайте фото с бронзовыми игроками в нарды у площади Штыба, а затем пройдитесь по проспекту Мира: мимо памятника Дзаугу Бугулову - к дому Вахтангова. Здесь можно заглянуть на экскурсию и выпить кофе. Обязательно загляните в парк им. Коста Хетагурова, где вас ждут лебеди и городок аттракционов, а чуть дальше — памятник Булгакову с котом и загадочный Пушкин, едущий в телеге без волов.

Гостиница «Париж», Владикавказ, Северная Осетия
Фото: commons.wikimedia by Rost.galis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиница «Париж», Владикавказ, Северная Осетия

Затем — в горы, советуют коллеги из издания "Это Кавказ". В Куртатинском ущелье вас ждёт древняя крепость в Дзивгисе и монастырь в Верхнем Фиагдоне, где стоит купить уникальный травяной чай, собранный монахами. С обзорной площадки открывается вид на ущелье, а по дороге в Даргавс можно сделать фото с арт-объектом в виде буквы "æ" и древними башнями. Даргавс — крупнейший некрополь Кавказа, где выдают специальную юбку на вход. Аналогично — в Дзивгисе.

Из Даргавса стоит свернуть в Кармадонское ущелье — там мемориал Сергею Бодрову и место, до которого дошёл разрушительный ледник Колка. Не менее впечатляют Цейское, Мамисонское и Дигорское ущелья. Курорт "Мамисон" предложит канатку и виды, в Цее — святилище Реком, цветущие рододендроны и ледник, а в Дигоре — музей, замок Фрегат и древний аул Галиат.

Жилья хватает на любой вкус: от хостелов за 1200 рублей во Владикавказе до глэмпингов за 18 000 в Цее. Рекомендуем гостиницы Lats, Chillawi camp, "Сказка" или "Тана-Парк".

Попробовать стоит осетинские пироги — легендарные фыдджыны в кафе "на тюрьме" во Владикавказе, блюда в "Дендрариуме" и восточную кухню в Lookoom. В ущельях еда — в основном при отелях.

Везти из Осетии можно сыр, мёд, араку, пиво, кукол, украшения. Отличные сувениры — из монастырской лавки Фиагдона и рынков Владикавказа. Советуемся с гидами — они знают лучшие места.

Уточнения

Владикавка́з (осет. Дзӕуджыхъӕу , ингуш. Буру или Буро — «крепость», с 1931 по 1944 и с 1954 по 1990 год — Орджоникидзе) — город на юге России, в центральной части Северного Кавказа. Столица Республики Северная Осетия — Алания. 

Дзау́г Бугу́лов (осет Быгъуылты Дзæуыг) — осетинский политический деятель XVIII века из рода Бугуловых, который известен основанием аула Капкай на месте, где затем возник город Владикавказ.

Коста́ Лева́нович Хетагу́ров (осет. Хетӕгкаты Леуаны фырт Къоста; 3 [15] октября 1859, Нар, Терская область, Российская империя — 19 марта [1 апреля] 1906, Георгиевско-Осетинское, Кубанская область, Российская империя) — осетинский поэт, драматург, публицист, этнограф, живописец, общественный деятель. Основоположник осетинской литературы и осетинского литературного языка.

Дарга́вс (осет. Дæргъæвс) — село в Пригородном районе Республики Северная Осетия — Алания.

Северная Осетия (осет. Цӕгат Ирыстон, Цæгат Иристон), официально — Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цæгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Ве́рхний Фиагдо́н (осет. Уæллаг Фыййагдон) — посёлок (с 1963 по 2005 г. — рабочий посёлок) в Куртатинском ущелье Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания. Административный центр Фиагдонского сельского поселения. Самый посещаемый туристический населённый пункт после Владикавказа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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