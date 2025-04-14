В отпуск за пару тысяч в день: рейтинг самых дешёвых стран для туристов

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выбирая страну для отпуска, большинство туристов прежде всего смотрят на бюджет. Привычные направления вроде Турции и Египта в последние годы заметно подорожали — и всё больше путешественников начинают искать альтернативы. Эксперты Tengri Travel опубликовали свежий рейтинг стран, где в 2025 году можно отдохнуть максимально бюджетно.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хар-Нуур, Монголия

Аналитики изучили 131 страну мира по двум ключевым подходам. Первый — объективный: с помощью искусственного интеллекта было обработано множество данных о стоимости жилья, транспорта, питания и развлечений. Второй — субъективный: учитывались реальные отзывы и затраты путешественников с туристических платформ.

На основании этих данных сформирована пятёрка самых дешёвых стран для туризма в 2025 году. Цены указаны за один день пребывания без учёта авиаперелёта:

Лаос - около 1338 рублей Казахстан - 1643 рублей Руанда - примерно 1806 рублей Гана - 1900 рублей Монголия - 2067 рублей.

Также в список доступных стран вошли Армения, Грузия и Молдова - направления, хорошо знакомые многим российским туристам.

В противоположной части рейтинга оказались США, Швейцария и Мальдивы - страны, где даже ежедневные расходы требуют солидного бюджета.

Важно: в расчётах не учитывалась стоимость авиаперелёта, только средние ежедневные траты на месте — проживание, еда, транспорт и досуг. Поэтому, планируя поездку в одно из этих направлений, не забудьте дополнительно сравнить цены на перелёты — это может существенно повлиять на общую стоимость отпуска.

Уточнения

Руа́нда (руанда , англ. , фр. и суахили Rwanda), официальное название — Респу́блика Руа́нда (руанда Repubulika y'u Rwanda, англ. Republic of Rwanda, фр. République du Rwanda, суахили Jamhuri ya Rwanda; до 1991 года — Руандийская Респу́блика) — государство в Восточной Африке.

