Приморские Сейшелы: где в России найти лазурное море, белый песок, каменных драконов и морских ежей

5:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сейшельские острова в Индийском океане — мечта миллионов. Невероятные пляжи, лазурная вода и валуны, словно сошедшие с доисторических пейзажей. Но чтобы ощутить подобное, вовсе не обязательно лететь за 9 тысяч километров и платить сотни тысяч рублей. Всего в трёх-четырёх часах езды от Владивостока прячутся "приморские Сейшелы" — бухты с прозрачной водой, белоснежным песком и дикой красотой, о которых пока знают не во всем мире, но точно знают местные.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Река Арсеньевка возле села Анучино Приморье

Где искать приморские тропики

Юго-восток Приморья — это не только горы, тайга и тигры, но и бухты, будто перенесённые с открыток. Самыми популярными считаются Триозерье, Окуневая, Спокойная и Ежовая. Но настоящими жемчужинами, по мнению знающего проводника и вдохновителя походов Joint-Travel Club Александра Витальевича, являются бухты Тачингоуза (Просёлочная) и Заря - оба места входят в Лазовский заповедник и доступны только по пропускам.

"Там фантастическая природа, заповедные леса, скалы, кристальная вода. Плюс бухты Петрова и Валентин — тоже с отличной экосистемой. Это Приморье, которое не каждый местный видел", — рассказывает он.

А чуть ближе к Владивостоку расположены более доступные, но не менее красивые бухты: Триозерье, Окуневая, Спокойная и Ежовая.

Бухта Ежовая: дикий рай и морской деликатес

Бухта Ежовая - это две бухты: Большая и Малая (её ещё называют Самурай или Голубая). Разделены они мысом, а охраняет Малую — каменный кекур, напоминающий каменного воина, отсюда и название "Самурай".

Ежовая названа так неспроста: на мелководье здесь действительно обитают морские ежи. Их икра считается деликатесом, но с оговорками:

"Ежей можно есть не всегда. Весной икра только начинает накапливаться. А в пищу годятся только те, у кого короткие иголочки — их открывают легко. Тех, что с длинными — лучше не трогать", — объясняет Александр.

Икра, кстати, сохраняет пользу только в живом еже — в консервированной её почти нет.

Долина Атлантов и Драконий хребет

Рядом с бухтой Спокойная, к которой ведёт дорога к Ежовой, раскинулась Долина Атлантов - грандиозный скальный ландшафт с десятками загадочных мегалитов. Здесь можно увидеть Камень Яйцо Дракона, 40-метровый Чертов палец (или "Замок"), Хребет Дракона с вершинами, похожими на балконы, сердца, перила и даже троллей.

"Каждое место здесь — как портал. С разных ракурсов камни выглядят по-разному: и как череп инопланетянина, и как сказочный замок. Но лучше ходить с гидом — многие красивые точки туристы просто не замечают", — отмечает Александр.

Многие загадывают желания у камней — особенно незамужние девушки, которых здесь, по наблюдению проводников, больше всего.

Триозёрье и Окуневая: где песок, дискотеки и толпы

Триозерье - легендарная бухта с тремя пресными озёрами, граничащими с солёным Японским морем. Здесь уже давно царит организованный отдых: базы, аттракционы, кемпинги, рыбалка. В сезон — аншлаг. Палатка на палатке, бронь на коттеджи заканчивается в июне. Домик на двоих — от 2000 рублей, большие варианты — до 35 тысяч в сутки.

Окуневая тише, меньше, но не менее живописна. А вот Спокойная оправдывает название — тут редко бывают волны, даже в начале сезона можно искупаться.

Пляжи, которые греет солнце и цветут рододендроны

Если Сейшелы круглый год радуют температурой воды в +27°C, то на побережье Приморья купаться комфортно только с середины июля по сентябрь. Вода может прогреваться до +22-23°C, а в мелководной Ежовой — ещё выше.

"Лучшее время для купания — август. А сезон в целом длится до середины сентября. Мелководье прогревается хорошо", — говорит Александр Витальевич.

А вот весна — время рододендронов. В апреле Приморье превращается в "розовые облака". Цветение длится до середины мая, и ради этих видов едут даже те, кто обычно не увлекается туризмом.

От Владивостока до Сейшел — 9270 км и не менее двух суток пути. Перелёт туда-обратно может стоить 128-250 тысяч рублей. А до приморских бухт можно доехать за пару часов и с минимальным бюджетом. И это всё - без виз, jet lag и смены часовых поясов.

Уточнения

Сейше́льские Острова́ (англ. Seychelles /seɪˈʃɛlz/; фр. Seychelles французский: [sɛˈʃɛl], сейш. Sesel [seˈsel]), официальное название — Респу́блика Сейше́лы (англ. Republic of Seychelles [rɪˈpʌblɪk ɒv seɪˈʃɛlz], фр. République des Seychelles [ʁe.py.bˈlik de sɛˈʃɛl], сейш. Repiblik Sesel [repibˈlik seˈsel]) — островное государство в Восточной Африке.

