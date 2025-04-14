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Греция снова удивляет: найден театр, который мог вместить 11 тысяч зрителей

2:49
Туризм

На холме Кулмос, расположенном на острове Лефкада, археологи обнаружили древнегреческий театр, который до недавнего времени оставался неизвестным. Об открытии, ставшем результатом многолетних раскопок, сообщило Министерство культуры Греции.

Лефкада
Фото: commons.wikimedia.org by Vangelis Kappas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лефкада

Исследования на месте начались еще в 2015 году. После тщательной расчистки территории от оливковых деревьев археологи подтвердили наличие амфитеатра с сохранившимися рядами сидений, оркестровой площадкой и частями сценической зоны.

В центре находилась орхестра - круглая площадка диаметром 16,65 метра, вырезанная прямо в скале и обрамлённая каменной рамой. Именно здесь выступали актеры и хор. Сцена включала в себя элементы ионического фасада, среди которых археологи нашли части песчаниковых колонн и архитравов. Фасад опирался на 16 колонн, а по бокам к нему вели пандусы.

Основная часть театра — кавейя (зрительный зал) — включала 21 ряд сидений, вероятно, разделённых горизонтальным проходом, так называемой диазомой, над которой располагались ещё три дополнительных ряда. Сохранились боковые стены зала, расстояние между которыми составляет от 20 до 28 метров. Несмотря на то, что строительство театра, по всей видимости, так и не было завершено, археологи предполагают, что он вмещал около 3500 зрителей. Если бы проект был реализован полностью, вместимость могла достигать 10 000-11 000 человек.

Одним из наиболее ярких открытий стали три каменных трона с резными украшениями - дельфинами, птицами и лапами львов. По мнению исследователей, такие кресла предназначались для почетных гостей: представителей власти или священнослужителей.

Следы модификаций свидетельствуют о том, что театр, вероятно, перестраивался, но со временем был заброшен. Это произошло после основания в 31 году до н. э. римским императором Августом города Никополь. Жителей Лефкады переселили туда, а здания на старом месте начали разбирать на строительный камень.

Несмотря на воздействие времени и ущерб от сельскохозяйственной деятельности, нижние части театра сохранились в хорошем состоянии. Уже завершено исследование по сохранению памятника. Разработана программа по его реставрации и сохранению в рамках государственного культурного развития, и в настоящее время проект ожидает одобрения на включение в государственную программу финансирования.

Уточнения

Орхе́стра (др.-греч. ὀρχήστρα, от др.-греч. ὀρχέομαι«танцевать») в античном театре — круглая (затем полукруглая) площадка для выступлений актёров, хора и отдельных музыкантов.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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