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Секрет популярности: две причины, почему зарубежные поездки стали доступнее

1:45
Туризм

В первом квартале 2025 года россияне всё чаще выбирали путешествия за границу — доля зарубежных поездок в структуре авиапродаж достигла 26,1%. Такой рост стал возможен благодаря двум ключевым факторам: расширению международного авиасообщения и укреплению рубля, что сделало иностранные направления более доступными.

Самолет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Самолет

Особенно активно бронируются поездки через туристических агентов, где наблюдается максимальный рост, в том числе в сегменте B2B. Основными зарубежными точками притяжения стали Вьетнам, Египет и Таиланд, несмотря на логистические трудности, визовые ограничения и проблемы с российскими банковскими картами за рубежом. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на туроператоров Anex, Fun & Sun и «Русский экспресс», а также на сайт «Слетать.ру».

Средняя цена авиабилета за границу выросла на 8,8%, составив 23 тыс. рублей, а стоимость ночи в зарубежном отеле достигла 15 тыс. рублей (+7%). Турпакеты также подорожали: поездки в Египет стали дороже на 7%, а в Таиланд — на 5,2%.

При этом внутренний туризм показывает лишь умеренный рост, а реальные расходы россиян на поездки по стране сокращаются. Внутренние поездки всё ещё формируют крупную часть рынка, особенно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ленинградской области, но динамика уступает зарубежным направлениям.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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