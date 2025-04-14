Железная дорога СССР. Чем отличались купе, СВ и плацкарт

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В уютном мире советских поездов у каждого вагона была своя атмосфера, свои привычки и своя публика.

Фото: commons.wikimedia.org by M Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Купе

А чем же отличались купе, СВ и плацкарт в СССР?

Плацкарт — народный выбор

Описание:

54 места, открытый вагон без дверей между купе.

Верхние и нижние полки, боковые места вдоль прохода.

Постоянный гул, смех, шорох пакетов и запах чая с курицей.

Атмосфера:

Социальный коктейль: студенты, солдаты, бабушки с авоськами, дети.

Всегда кто-то делился едой, рассказывал байки или стелил газету на стол.

Плакали над книгами, слушали магнитофоны, играли в "Мафию" и угощали проводницу конфетами.

Фишка:

Тесно, шумно, но душевно. Настоящее лицо советской дороги.

Купе — комфорт по-советски

Описание:

4-местное отделение с дверью, можно закрыться.

Билеты стоили дороже плацкарта.

Окна с занавесками, коврик на полу, иногда радио.

Атмосфера:

Командировочные, семьи, интеллигенция.

Здесь читали "Огонёк", пили чай из подстаканников и вели тихие разговоры.

Меньше суеты, можно было спокойно поспать.

Фишка:

Больше уединения, меньше запахов, а проводница заходила чаще и вежливее.

СВ (спальный вагон) — люкс по ГОСТу

Описание:

СВ = "спальный вагон". Двухместное купе повышенной комфортности.

Мягкие сиденья, лампы, зеркало, иногда умывальник в купе.

В стоимость часто входил чай, постель, а в некоторых случаях — даже завтрак!

Атмосфера:

Министры, писатели, артисты, номенклатура.

Здесь ехали те, кто знал цену комфорту или был к нему приучен.

В вагоне — тишина, ковры на стенах, запах геля для бритья и тишина за закрытой дверью.

Фишка:

Максимум комфорта на рельсах, почти как гостиница на колёсах.

Каждый вагон в советском поезде был как отдельный мир, но все они пахли железной дорогой, кипятком, дорожными газетами — и были частью той самой большой страны, где поездка на поезде была не просто дорогой, а настоящим приключением.