Железная дорога СССР. Чем отличались купе, СВ и плацкарт

Мягкие сиденья, лампы, зеркало, иногда умывальник в купе.
В стоимость часто входил чай, постель, а в некоторых случаях — даже завтрак!
Атмосфера:
Министры, писатели, артисты, номенклатура.
Здесь ехали те, кто знал цену комфорту или был к нему приучен.
В вагоне — тишина, ковры на стенах, запах геля для бритья и тишина за закрытой дверью.
Фишка:
Максимум комфорта на рельсах, почти как гостиница на колёсах.
Каждый вагон в советском поезде был как отдельный мир, но все они пахли железной дорогой, кипятком, дорожными газетами — и были частью той самой большой страны, где поездка на поезде была не просто дорогой, а настоящим приключением.