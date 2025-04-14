Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средневековая Тоскана без туристов: этот город скрывает рецепт древней пасты
27 млрд рублей прибыли: как Ви Фрай покорил рынок картофеля фри
Кустарник, который спасёт вас от неудачных посадок и унылого пейзажа: все секреты барбариса
Китай запустил НДС для интуристов: как вернуть до 13% с покупок?
Как звучала весна в СССР: рев байка и запах двухтактного масла
Картофельный салат с изюминкой: почему домашний майонез делает его особенным
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Встреча с какими насекомыми на участке – повод для радости
Загадки химического состава Земли: что на самом деле происходило с земной корой 4 миллиарда лет назад

Железная дорога СССР. Чем отличались купе, СВ и плацкарт

2:21
Туризм

В уютном мире советских поездов у каждого вагона была своя атмосфера, свои привычки и своя публика.

Купе
Фото: commons.wikimedia.org by M Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Купе

А чем же отличались купе, СВ и плацкарт в СССР?

Плацкарт — народный выбор

Описание:

  • 54 места, открытый вагон без дверей между купе.
  • Верхние и нижние полки, боковые места вдоль прохода.
  • Постоянный гул, смех, шорох пакетов и запах чая с курицей.

Атмосфера:

  • Социальный коктейль: студенты, солдаты, бабушки с авоськами, дети.
  • Всегда кто-то делился едой, рассказывал байки или стелил газету на стол.
  • Плакали над книгами, слушали магнитофоны, играли в "Мафию" и угощали проводницу конфетами.

Фишка:

  • Тесно, шумно, но душевно. Настоящее лицо советской дороги.

Купе — комфорт по-советски

Описание:

  • 4-местное отделение с дверью, можно закрыться.
  • Билеты стоили дороже плацкарта.
  • Окна с занавесками, коврик на полу, иногда радио.

Атмосфера:

  • Командировочные, семьи, интеллигенция.
  • Здесь читали "Огонёк", пили чай из подстаканников и вели тихие разговоры.
  • Меньше суеты, можно было спокойно поспать.

Фишка:

  • Больше уединения, меньше запахов, а проводница заходила чаще и вежливее.

СВ (спальный вагон) — люкс по ГОСТу

Описание:

  • СВ = "спальный вагон". Двухместное купе повышенной комфортности.
  • Мягкие сиденья, лампы, зеркало, иногда умывальник в купе.
  • В стоимость часто входил чай, постель, а в некоторых случаях — даже завтрак!

Атмосфера:

  • Министры, писатели, артисты, номенклатура.
  • Здесь ехали те, кто знал цену комфорту или был к нему приучен.
  • В вагоне — тишина, ковры на стенах, запах геля для бритья и тишина за закрытой дверью.

Фишка:

  • Максимум комфорта на рельсах, почти как гостиница на колёсах.

Каждый вагон в советском поезде был как отдельный мир, но все они пахли железной дорогой, кипятком, дорожными газетами — и были частью той самой большой страны, где поездка на поезде была не просто дорогой, а настоящим приключением.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Российский шоу-бизнес
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой Аудио 
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Наука и техника
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Последние материалы
Средневековая Тоскана без туристов: этот город скрывает рецепт древней пасты
27 млрд рублей прибыли: как Ви Фрай покорил рынок картофеля фри
Кустарник, который спасёт вас от неудачных посадок и унылого пейзажа: все секреты барбариса
Китай запустил НДС для интуристов: как вернуть до 13% с покупок?
Железная дорога СССР. Чем отличались купе, СВ и плацкарт
Как звучала весна в СССР: рев байка и запах двухтактного масла
Картофельный салат с изюминкой: почему домашний майонез делает его особенным
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Встреча с какими насекомыми на участке – повод для радости
Загадки химического состава Земли: что на самом деле происходило с земной корой 4 миллиарда лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.