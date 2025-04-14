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Пара отказалась от всего на Гавайях: 15 лет на круизном лайнере — вот так начинается их уникальное путешествие

2:28
Туризм

Супружеская пара отказалась от привычной жизни, чтобы навсегда поселиться на круизном лайнере, который будет путешествовать по миру в течение 15 лет.

Круизный лайнер
Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Круизный лайнер

55-летние Ланетт и Йохан Канен начали своё необычное приключение в середине 2024 года, поднявшись на борт жилого лайнера Villa Vie Odyssey — судна, которое за три года планирует зайти в 425 портов в 147 странах. Однако супруги арендовали свою каюту на целых 15 лет.

До этого они жили на Гавайях, где, по их словам, тратили на жизнь больше, чем теперь — несмотря на то, что круиз предоставляет питание, напитки, Wi-Fi и уборку за фиксированную сумму около $3500 в месяц. Канены были поражены, когда поняли, что такой образ жизни оказался доступнее, чем они думали.

"Мы думали, что на такое способны только миллионеры. Но оказалось, что это реальный вариант для обычных людей", — делится Йохан.

Супруги продали свой бизнес по аренде автомобилей, чтобы воплотить мечту о свободе, путешествиях и жизни без бытовых хлопот.

Жизнь на борту — это не просто круиз. В отличие от традиционных маршрутов, где пассажиры проводят в порту всего несколько часов, Odyssey задерживается в каждом городе на несколько дней, позволяя как следует прочувствовать атмосферу места.

За первые восемь месяцев своего плавания Ланетт и Йохан уже побывали более чем в 25 странах.

"У нас нет плана Б — это и есть наш путь. Нам ничего больше не нужно, кроме новых впечатлений", — говорит Йохан.

Когда-то у них было 31 авто, теперь — ни одного. Но их это только радует.

На лайнере даже предусмотрена возможность принимать гостей: друзья и родственники могут оставаться с ними до 28 дней бесплатно — достаточно просто снять отдельную комнату.

"Обслуживание на высоте, нас буквально балуют. Иногда кажется, что мы члены королевской семьи. Ни капли сожаления — мне это всё действительно по душе", — признается Ланетт, передает nypost.

Учитывая тот факт, что цены на жилье растут по всему миру, всё больше людей начинают задумываться: может, жизнь на лайнере — это действительно будущее?

Уточнения

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения (согласно расписанию) кратковременных туристических посещений одного или нескольких портов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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