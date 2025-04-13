Это запомнится! Пятёрка удивительных культурных секретов, о которых вам не расскажут гиды

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка в другую страну на несколько дней может открыть глаза на совершенно новую культуру и показать, насколько она отличается от того, что вы привыкли видеть.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info паб

Что более всего удивило туристов в других странах?

Некоторые упоминали, как различается культура чаевых в разных местах; другие делились историями про нестандартное поведение местных жителей и тем, как странно иногда приходится платить за использование туалета.

Во Вьетнаме, например, люди начинают спонтанно заводить разговоры ночью. А в Италии вечерние прогулки с напитками или закусками с семьей или друзьями являются обычным делом. В Лондоне и других местах в Англии и Шотландии пабы популярны для встреч с друзьями.

Таким образом, разнообразие культурных особенностей мира делает каждое путешествие уникальным и запоминающимся, передает nypost.

Уточнения

Паб — заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существуют в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран.



