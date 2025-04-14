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Европа под напором туристов: когда красота становится проблемой

5:10
Туризм

Согласно Евростату, 2024 год стал рекордным для туризма в Европе — путешественники провели на континенте 1,2 миллиарда ночей. Звучит как отличные новости для экономики, но не для местных жителей, которые всё чаще сталкиваются с проблемами переполненных улиц, засилья аренды и потери аутентичности своих городов.

Национальный дворец в Барселоне
Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Национальный дворец в Барселоне

Гигантские круизные лайнеры, миллионы посетителей с фотоаппаратами, одинаковые сувенирные лавки — всё это превращает культовые места в музеи под открытым небом, где местной жизни почти не осталось. Но хорошие новости есть: в Европе всё ещё есть места, где можно почувствовать настоящую атмосферу, не толкаясь в толпе. Главное — знать, куда смотреть.

Вместо Римини — Апулия: море, термы и оливковое масло

Римини, хоть и не на слуху у большинства американцев, переполнен — 43 туриста на одного жителя, и это только по официальным данным. Горы мусора, вечеринки и толпы.

А вот в Апулии (на "пятке" итальянского сапога) — жизнь другая. Здесь вас ждут серные источники в Санта-Чезаре-Терме, изумительная кухня, в том числе лучшее оливковое масло в Италии, и пляжи, не уступающие по красоте курортам на Севере.

И всё это — за более скромные деньги: ужин из трёх блюд за менее чем 25 евро? Легко! А если захочется веселья — езжайте в Галлиполи, где пляжи превращаются в танцполы.


Венеция или… Истрия и Триест?

20 миллионов туристов в год и всего 50 тысяч жителей — Венеция буквально задыхается. Городу угрожают не только толпы, но и экологическая катастрофа: круизные лайнеры наносят ущерб уникальной лагуне.

Хотите почувствовать венецианскую атмосферу — но без давки? Истрия в Хорватии — отличный выбор. Там вы найдёте архитектуру, кухню и дух Венецианской республики, но с балканским шармом. Или отправьтесь в Триест — итальянский город с нотками Австро-Венгрии, Венгрии и Словении. Меньше туристов, больше впечатлений.


Рим: Вечный город без вечной толпы

Да, в Риме туристов много, но он всё ещё кажется живым. Проблема в том, где именно концентрируются толпы. У фонтана Треви не протолкнуться, а вот на Палатинском холме — уже спокойнее.

Секрет прост: ищите места, куда ходят сами римляне. Там и еда вкуснее, и атмосфера настоящая. А вместо Собора Святого Петра попробуйте Санта-Мария-Маджоре — не менее впечатляюще, но без километровых очередей.


Дубровник или Котор?

2,2 миллиона туристов на 40 тысяч жителей — Дубровник вот-вот треснет по швам. Исторический центр почти обезлюдел, художники и владельцы лавочек вынуждены переезжать в пригороды.

Альтернатива? Котор в Черногории. Такой же укреплённый город на Адриатике, но с кошками, средневековыми улочками и адекватными ценами. А ещё - города Рисан и Пераст неподалёку, где чувствуешь себя открывателем новой Европы.


Барселона: когда Гауди уже не спасает

С 32 миллионами туристов и 1,6 миллиона жителей Барселона просто не выдерживает. Краткосрочная аренда вытесняет местных, цены растут, а попасть в Саграду Фамилию — как выиграть в лотерею.

Замените Барселону на Жирону или Таррагону — и тоже получите искусство, римские руины и море. А если хочется настоящей передышки — езжайте в Овьедо. Кафедральный собор, парки, сидр, горы и настоящая Испания — без инстаграмных фильтров.


Брюгге или Гент?

Брюгге — прекрасен, но 8 миллионов туристов в год делают своё дело. Город даже перестал рекламировать себя, чтобы сбавить поток.

А вот Гент — город студентов, крепостей и искусства — пока ещё держится. Он живой, разнообразный и самобытный. В 2024 году его даже назвали молодёжной столицей Европы.


Корсика: природный рай под давлением

Когда-то её сторонились из-за мафиозного имиджа, теперь — напротив. Природа, пляжи, горы — всё манит. Но на 300 тысяч жителей — 3 миллиона туристов, и экосистема уже бьёт тревогу.

Остров ограничивает число посетителей в парках, но что делать с культурой и идентичностью — пока не ясно. Если поедете — путешествуйте с уважением.


Как путешествовать осознанно?

Туризм может быть благом — если не превращать каждое место в фотозону. В следующий раз, выбирая маршрут, подумайте: может, вместо шумного мегаполиса стоит поехать в городок, о котором мало кто слышал, но где живут настоящие люди, пекут хлеб, поют по вечерам и рады гостям, а не устали от них

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немногим больше Океании.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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