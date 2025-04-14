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Средневековая Тоскана без туристов: этот город скрывает рецепт древней пасты

2:11
Туризм

Пока туристы осаждают Флоренцию и Пизу, на севере Тосканы, среди холмов и горных дорог, прячется удивительный город Понтремоли.

Тоскана
Фото: flickr.com by Баголина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тоскана

Его не найти в путеводителях с топ-10, но именно здесь родилась, возможно, самая древняя паста в Италии — тестароли. Её обжаривают, как блины, а потом… варят. И это лишь начало гастрономических открытий.

Понтремоли называют "вратами Тосканы" — именно так охарактеризовал его император Фридрих II ещё в XV веке.

Город лежит на древнем пути Via Francigena, который соединял Англию с Римом, и веками принимал паломников. Сегодня он встречает путешественников мощёными улочками, уютными площадями и средневековыми крепостями.

Что попробовать?

Тестароли — главная звезда кухни. Её пекут на чугунной сковороде, нарезают на треугольники, варят и подают с песто или грибным соусом.

Особенно вкусно — в траттории Norina с видом на реку или в Osteria della Bietola, спрятанной в старинных стенах.

А ещё:

  • Торта д'эрбе — овощной пирог.
  • Карсента — хрустящий ферментированный хлеб.
  • Гли амор — нежнейший сливочный десерт между двумя вафлями.
  • Спонгата — пряный торт XVI века с еврейскими корнями.
  • Загляните в Caffè degli Svizzeri — выпечка ручной работы и бодрящее эспрессо стоят остановки.

Что посмотреть?

Начните с замка Пьяньяро — X века, с музеем "Статуя Стелы", где собраны каменные фигуры доисторической эпохи. Поднимитесь на крышу — и весь город, пересечённый двумя реками, будет как на ладони.

Обязательно пройдитесь по Centro Storico: собор Санта-Мария-Ассунта из белого мрамора, изысканный Палаццо Дози-Магнавакка и уютная Piazza della Repubblica подарят ощущение настоящей Италии, нетуристической и искренней.

Когда ехать? Весной — для прогулок, летом — на фестиваль Medievalis, осенью — за листвой, зимой — к кострам и тишине.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии. Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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