Средневековая Тоскана без туристов: этот город скрывает рецепт древней пасты

Пока туристы осаждают Флоренцию и Пизу, на севере Тосканы, среди холмов и горных дорог, прячется удивительный город Понтремоли.
Его не найти в путеводителях с топ-10, но именно здесь родилась, возможно, самая древняя паста в Италии — тестароли. Её обжаривают, как блины, а потом… варят. И это лишь начало гастрономических открытий.
Понтремоли называют "вратами Тосканы" — именно так охарактеризовал его император Фридрих II ещё в XV веке.
Город лежит на древнем пути Via Francigena, который соединял Англию с Римом, и веками принимал паломников. Сегодня он встречает путешественников мощёными улочками, уютными площадями и средневековыми крепостями.
Тестароли — главная звезда кухни. Её пекут на чугунной сковороде, нарезают на треугольники, варят и подают с песто или грибным соусом.
Особенно вкусно — в траттории Norina с видом на реку или в Osteria della Bietola, спрятанной в старинных стенах.
А ещё:
Начните с замка Пьяньяро — X века, с музеем "Статуя Стелы", где собраны каменные фигуры доисторической эпохи. Поднимитесь на крышу — и весь город, пересечённый двумя реками, будет как на ладони.
Обязательно пройдитесь по Centro Storico: собор Санта-Мария-Ассунта из белого мрамора, изысканный Палаццо Дози-Магнавакка и уютная Piazza della Repubblica подарят ощущение настоящей Италии, нетуристической и искренней.
Когда ехать? Весной — для прогулок, летом — на фестиваль Medievalis, осенью — за листвой, зимой — к кострам и тишине.
Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии. Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.