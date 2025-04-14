Турки бросают все дела ради этого: привычка, которая поставила россиянку в тупик

Путешественница Саша Коновалова рассказала в своём дзен-канале, какие привычки турков её удивили.
Коновалова обратила внимание на то, что коты на улицах могут заставить забыть жителей Турции о любых неотложных делах.
"Идёт, например, мужчина, разговаривает по телефону и явно очень спешит. И вдруг видит красивого кота. Останавливается, гладит. Как только кот даёт знак, что ему хватит, турок снова возобновляет стремительную ходьбу", — удивилась путешественница.
Также она отметила, что турки обожают ничего не делать и просто отдыхать и расслабляться. Такое времяпрепровождение у них может длиться достаточно долго.
"Турки могут принести складной стульчик в парк или к морю и просто сидеть. Говорят, что они так "делают кейф" (расслабляются то есть). Это для них не только нормально, но и обязательно", — пояснила автор публикации.
Кроме того, у турков принято называть друг друга "брат" и "сестра", что тоже поразило Коновалову, которая не привыкла к таким обращениям в России. Ещё турки настолько любят чистоту, что генеральная уборка — обязательный для них еженедельный ритуал. Помимо всего прочего, Саша отметила, что турки пьют очень много чая.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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