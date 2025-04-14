Турки бросают все дела ради этого: привычка, которая поставила россиянку в тупик

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница Саша Коновалова рассказала в своём дзен-канале, какие привычки турков её удивили.

Фото: flickr.com by Alexxx Malev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коты в Стамбуле

Коновалова обратила внимание на то, что коты на улицах могут заставить забыть жителей Турции о любых неотложных делах.

"Идёт, например, мужчина, разговаривает по телефону и явно очень спешит. И вдруг видит красивого кота. Останавливается, гладит. Как только кот даёт знак, что ему хватит, турок снова возобновляет стремительную ходьбу", — удивилась путешественница.

Также она отметила, что турки обожают ничего не делать и просто отдыхать и расслабляться. Такое времяпрепровождение у них может длиться достаточно долго.

"Турки могут принести складной стульчик в парк или к морю и просто сидеть. Говорят, что они так "делают кейф" (расслабляются то есть). Это для них не только нормально, но и обязательно", — пояснила автор публикации.

Кроме того, у турков принято называть друг друга "брат" и "сестра", что тоже поразило Коновалову, которая не привыкла к таким обращениям в России. Ещё турки настолько любят чистоту, что генеральная уборка — обязательный для них еженедельный ритуал. Помимо всего прочего, Саша отметила, что турки пьют очень много чая.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

