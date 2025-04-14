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Удивительный греческий уголок, где не боятся старости — они просто живут

2:00
Туризм

Остров, где никто никуда не спешит. Здесь не принято жить "по графику", обсуждать стресс и бояться старости. Добро пожаловать на Икарию — греческий остров, где жизнь течёт медленно, но удивительно долго.

Греция, Икария
Фото: commons.wikimedia by Sprint28, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Икария

Путь, полный сюрпризов

Добраться сюда — уже приключение. Сначала — Афины, затем короткий перелёт. Но посадка на Икарии не всегда проходит гладко: из-за короткой полосы пилоты порой уходят на второй круг или и вовсе возвращаются назад. Так было и у нас — после первой попытки мы снова оказались в Афинах.

Не пляжный курорт

Ожидала типичную греческую идиллию с белыми домиками и оливковыми рощами, но реальность оказалась другой: суровые горы, серпантины и ветер. Икария словно укрыта в облаках — дикая, упрямая, настоящая.

Панигири — праздник вне времени

"Панигири — это как обряд. Мы встаём в круг и танцуем до рассвета", — поделилась местная жительница.

Здесь жарят мясо прямо под деревьями, льётся домашнее вино, а ритм танца объединяет всех — молодых и пожилых. Это не ради туристов, это — для своих.

Север острова: пляжи и покой

На севере — живописные пляжи, где местные плавают на закате, а потом собираются в тавернах. Нас — дикий пляж с мощным течением, верёвкой у берега для безопасности и удивительной атмосферой, где чувствуешь себя частью чего-то большого и настоящего.

Долгая жизнь без рецептов

Икарийцы не ищут секретов. Они просто живут:

  • Едят местные продукты: мёд, козье молоко, травы, овощи.
  • Много двигаются — в горку, с горки, пешком по тропам.
  • Пьют чай из горных трав.

И главное — наслаждаются моментом.
Здесь никто не работает на "будущее". Они умеют быть сейчас. Может, в этом и кроется их долголетие

Уточнения

Икари́я (греч. Ικαρία), Икар, Никария — греческий остров в Эгейском море, в архипелаге Восточные Спорады.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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