Пантеон на расстоянии вытянутой руки: где поселиться в Риме мечты

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рим обзавёлся новым символом роскоши — первым в мире отелем Orient Express. Он открылся в самом сердце Вечного города, всего в нескольких шагах от Пантеона, на месте легендарной La Minerva — отеля, который веками принимал писателей, аристократов и тех, кто выбирал Рим как центр своих Гранд-туров.

Фото: commons.wikimedia.org by Инна Альбрехт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рим, Пантеон

Церемония открытия прошла под мягким закатным светом с коктейлями, диджеями и множеством именитых гостей.

Ленту торжественно перерезал мэр Рима Роберто Гуальтьери, в сопровождении чиновников и представителей Orient Express.

"У меня нет минималистского стиля. Мне нравится, когда вещи тёплые и щедрые", — говорит архитектор Хьюго Торо, воссоздавший дух Восточного экспресса в стенах старинного здания XVII века.

Интерьеры действительно поражают: темное дерево, зеркала, винтажные сундуки, хрусталь, бархат и нарды — всё, что напоминает о роскошных поездах прошлого.

В отеле — 93 номера, 36 из них люксы. Некоторые из них выходят окнами прямо на Пантеон — настолько близко, что, кажется, можно дотянуться рукой.

А с крыши открывается круговая панорама: Алтарь Отечества, купол Святого Петра, вечный Рим в лучах заката — словно декорации из фильма "Великая красота".

La Minerva давно была магнитом для путешественников и интеллектуалов. Здесь останавливались Стендаль и Герман Мелвилл, а сегодня гостей ждёт обновлённый бар с зимним садом и ресторан Gigi Rigolatto на крыше, который откроется в мае.

Позже к нему присоединится знаменитый ресторан Mimi Kakushi — портал в атмосферу Осаки 1920-х годов.

Orient Express La Minerva — лишь начало. Уже скоро сеть откроет двери в Венеции, а в будущем запустит легендарные поезда и даже парусные яхты. Впрочем, именно с Рима и начинается это возвращение в эпоху элегантного путешествия.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma) — столица Италии. Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.

