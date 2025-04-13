Атмосфера, джаз и мидии: гастрономическая тайна в самом сердце Адирондаков

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы думаете, что отдых в горах обязательно означает еду из пакетиков и закуски в придорожных кафешках, у нас для вас приятная новость. В самом сердце гор Адирондак, среди густых лесов и уединённых деревушек, скрыта настоящая кулинарная жемчужина.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Лес

"Сова в сумерках" — ресторан, который стоит найти

Расположенный в деревне Олмстедвилль, этот уютный ресторан с поэтичным названием Owl at Twilight открывает двери только в тёплое время года — с конца весны до начала осени.

Зато даже короткий сезон не мешает ему оставаться любимым местом как местных жителей, так и путешественников.

Работает заведение по вечерам с 17:00, но не ждите, что здесь получится просто заскочить — ресторан закрыт по средам и воскресеньям, а столик лучше бронировать заранее.

В меню — свежайшие продукты от местных фермеров, а некоторые овощи и травы выращиваются прямо в саду при ресторане.

Меню обновляется каждый сезон, но вы почти наверняка найдёте мидии с острова Принца Эдуарда, салаты, морепродукты, выловленные в день подачи, и другие блюда, приготовленные с душой.

Пусть винная карта и не поражает размерами, зато в ней собраны напитки из Франции, Аргентины, Италии и Калифорнии, а также — внимание! — местный рислинг из региона Фингер-Лейкс. Любители пива тоже будут довольны: здесь подают крафтовое пиво из Вермонта и Нью-Йорка, включая янтарный эль с озера Джордж.

Чем ещё привлекает "Сова в сумерках"

Гостей встречает уютный зал и веранда рядом с садом — особенно приятно здесь летним вечером. Обслуживание неспешное, но для ресторана, где каждое блюдо готовится с нуля, это скорее плюс, чем минус.

В крошечном Олмстедвилле проживает всего около 570 человек, но ресторан удивляет уровнем сервиса, который не ожидаешь найти в такой глуши.

Добраться сюда несложно: около 30 минут на машине от Лейк-Джорджа или чуть больше часа от столицы штата — Олбани.

Уточнения

Адиро́ндак (англ. Adirondack Mountains, Adirondacks) — горный хребет на северо-востоке штата Нью-Йорк. Иногда включается в горную систему Аппалачей, хотя имеет другое геологическое происхождение. Высшая точка — гора Марси (1629 м).



Нью-Йо́рк (англ New York,) — штат на северо-востоке США, на Атлантическом побережье, у границы с Канадой, крупнейший в группе Средне-Атлантических штатов. Административный центр — город Олбани.

