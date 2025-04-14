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Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур

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Туризм

Россиянка описала в дзен-канале "Лайк Трэвел Путешествия", как шведы относятся к своему здоровью.

Стокгольм
Фото: flickr.com by Benoît Derrier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стокгольм

Путешественница отметила, что шведы ведут неторопливый образ жизни. Спешка и суета — это не про них.

"Просыпаются рано, но рабочий день заканчивается всегда вовремя — ровно в пять или в шесть, и никто не задерживается, не перерабатывает, так как шведы понимают, что между карьерой и личной жизнью должен быть баланс", — пояснила автор публикации.

Кроме того, шведы регулярно ходят к врачу, просто чтобы проверить, что у них всё в порядке. Они сводят к минимуму любой стресс, не толкаются в очередях, а в ресторанах стараются говорить тихо, чтобы не тревожить людей вокруг. Также они тщательно сортируют мусор и проводят жизнь в постоянном движении.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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